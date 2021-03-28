Юноша в наушниках не заметил приближающийся автомобиль
Днём 25 марта на улице Революции 1905 в Улан-Удэ был сбит 17-летний парень. Молодой человек рассказал, что он не заметил приближающийся автомобиль, так как был в наушниках.
- С подозрением на травму головы и переломом руки пострадавший был эвакуирован в дежурный стационар, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в тот же день в ДТП в Улан-Удэ пострадали двое взрослых и младенец.
На днях напротив железнодорожного вокзала у «зебры», где пьяный лихач насмерть сбил 16-летних парня и девушку, установили памятную табличку.
В Улан-Удэ автомобиль сбил подростка в наушниках
Происшествия, Фото:
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