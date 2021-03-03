Наезд произошёл на «зебре»
Вчера, 2 марта, в Кижингинском районе Бурятии в шесть часов вечера произошло ДТП.
64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя по улице Коммунистическая села Кижинга, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнюю девушку. В результате ДТП школьница получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП в Улан-Удэ погибла 52-летняя женщина.
В Бурятии в ДТП пострадала школьница
Происшествия, Фото:
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