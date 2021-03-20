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В центре Улан-Удэ в ДТП пострадал мальчик

В центре Улан-Удэ в ДТП пострадал мальчик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Наезд случился не на «зебре»

Накануне, 19 марта в центре Улан-Удэ на улице Сухэ-Батора, вне пешеходного перехода произошёл наезд на 10-летнего мальчика, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

После осмотра и оказанной помощи мальчик был эвакуирован в дежурный стационар с подозрением на травму нижней конечности.

Как сообщал «Байкал-Daily», позавчера ночью в Заиграевском районе Бурятии в ДТП пострадал 36-летний водитель автомобиля «БМВ».

ДТП
 
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