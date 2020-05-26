Больной, у которого был коронавирус, умер в понедельник
Накануне, 25 мая, в Бурятии умер ещё один пациент, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.
Информация об умершем пациенте уточняется.
Эта смерть стала восьмой в списке летальных исходов больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что все умершие имели тяжёлые сопутствующие патологии.
Как сообщал «Байкал-Daily», первая смерть зафиксирована 6 апреля – умерла 73-летняя женщина. 14 апреля скончалась 86-летняя пациентка. 28 апреля умерла женщина 73 лет. 29 апреля скончалась 90-летняя больная. 8 мая ушёл из жизни 89-летний мужчина. 13 мая во время медицинской эвакуации из района в Улан-Удэ умерла женщина. 23 мая умер ещё один больной в ковидном стационаре на улице Солнечная.
На утро 26 мая в Бурятии уже 1313 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 (+59 больных за сутки).
В Бурятии скончался восьмой пациент с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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