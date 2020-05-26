Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300

За одни только сутки выявили почти 60 новых заражённых
В Бурятии не снижаются темпы роста количества больных коронавирусом. В воскресенье число случаев заражения COVID-19 впервые превысило 1200, в понедельник их было 1254. На утро 26 мая зарегистрировано уже 1313 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили ещё 59 больных.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, за весь период в Улан-Удэ зафиксировано 728 случаев заражения коронавирусом.
Из 59 новых случаев COVID-19: шесть человек – прибывшие из других регионов России, 18 человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, 17 человек – из очага в Баунтовском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
Накануне скончался ещё один пациент с коронавирусом – число летальных случаев выросло до восьми. Информация по умершему больному уточняется.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 618 человек, в том числе накануне выздоровели 47 человек.
Сегодня в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией лечатся 527 больных (ровно столько же, сколько днём ранее). Из них 61 ребёнок (накануне госпитализированных детей было 60). Состояние детей удовлетворительное, уточнили в республиканском оперштабе.
На амбулаторном лечении находится 160 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания (накануне было 149).
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы остался всего один тяжёлый взрослый пациент с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации лежат девять пациентов, из них один на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся четыре человека, двое на ИВЛ (оба младше 65 лет).
На сегодня круг контактных лиц составляет 990 человек, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», впервые коронавирусом заболел врач из инфекционной больницы в Улан-Удэ.
Накануне Иркутская область впервые обогнала Бурятию по числу выявленных случаев заражения.
О своём результате на коронавирус сообщил глава Заиграевского района Александр Бурлаков, который находился в контакте с заболевшим человеком.
Бурятия получит из федерального бюджета 619 миллионов рублей на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов из-за пандемии коронавируса.
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчину доставили в больницу
Возбуждены два уголовных дела
Больной, у которого был коронавирус, умер в понедельник
За одни только сутки выявили почти 60 новых заражённых
Дознаватели МЧС начали проверку
Следователи начали проверку после падения 1,5-годовалого ребёнка с пятого этажа
Суд переквалифицировал дело
За прошедшую неделю в регионе произошло 242 пожара
Из сумки женщины вытащили пять тысяч рублей
Авария произошла на федеральной трассе «Сибирь»
Пожар случился из-за искр в трубе
Украденное вор пытался увезти на автомобиле
Первым на месте одного пожара оказался добровольный пожарный
Заразившийся врач помещён в изолированный бокс больницы
Малыш госпитализирован в медучреждение