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Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300

Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За одни только сутки выявили почти 60 новых заражённых

В Бурятии не снижаются темпы роста количества больных коронавирусом. В воскресенье число случаев заражения COVID-19 впервые превысило 1200, в понедельник их было 1254. На утро 26 мая зарегистрировано уже 1313 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили ещё 59 больных.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, за весь период в Улан-Удэ зафиксировано 728 случаев заражения коронавирусом.

Из 59 новых случаев COVID-19: шесть человек – прибывшие из других регионов России, 18 человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, 17 человек – из очага в Баунтовском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

Накануне скончался ещё один пациент с коронавирусом – число летальных случаев выросло до восьми. Информация по умершему больному уточняется.

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 618 человек, в том числе накануне выздоровели 47 человек.

Сегодня в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией лечатся 527 больных (ровно столько же, сколько днём ранее). Из них 61 ребёнок (накануне госпитализированных детей было 60). Состояние детей удовлетворительное, уточнили в республиканском оперштабе.

На амбулаторном лечении находится 160 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания (накануне было 149).

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы остался всего один тяжёлый взрослый пациент с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации лежат девять пациентов, из них один на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся четыре человека, двое на ИВЛ (оба младше 65 лет).

На сегодня круг контактных лиц составляет 990 человек, все лабораторно обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», впервые коронавирусом заболел врач из инфекционной больницы в Улан-Удэ.

Накануне Иркутская область впервые обогнала Бурятию по числу выявленных случаев заражения.

О своём результате на коронавирус сообщил глава Заиграевского района Александр Бурлаков, который находился в контакте с заболевшим человеком.

Бурятия получит из федерального бюджета 619 миллионов рублей на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов из-за пандемии коронавируса.


коронавирус профилактика
 
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