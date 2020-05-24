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В Бурятии умер ещё один пациент с коронавирусом

В Бурятии умер ещё один пациент с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Пожилой пациент около двух недель находился на ИВЛ

В Бурятии скончался ещё один пациент с коронавирусом. 83-летний больной находился на лечении в ковидном стационаре РКБ на улице Солнечная с 8 мая, умер 23 мая.

- Переведён из Кижингинской ЦРБ. В течение 12 суток находился на ИВЛ, - сообщили в республиканском оперштабе.

У пациента был ряд сопутствующих заболеваний: сахарный диабет 2 тип, диабетическая нефропатия, Ишемическая болезнь сердца, гипертония.

Это уже седьмой летальный случай, зафиксированный в республике. Ранее больные с коронавирусом скончались 6 апреля14 апреля28 апреля29 апреля8 мая13 мая. 

коронавирус
 
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