Пожилой пациент около двух недель находился на ИВЛ
В Бурятии скончался ещё один пациент с коронавирусом. 83-летний больной находился на лечении в ковидном стационаре РКБ на улице Солнечная с 8 мая, умер 23 мая.
- Переведён из Кижингинской ЦРБ. В течение 12 суток находился на ИВЛ, - сообщили в республиканском оперштабе.
У пациента был ряд сопутствующих заболеваний: сахарный диабет 2 тип, диабетическая нефропатия, Ишемическая болезнь сердца, гипертония.
Это уже седьмой летальный случай, зафиксированный в республике. Ранее больные с коронавирусом скончались 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.
В Бурятии умер ещё один пациент с коронавирусом
Общество, Фото:
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