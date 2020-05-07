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Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии

Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Заразившийся мужчина прилетел из Москвы

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Курумканском районе Бурятии. Диагноз подтверждён у жителя небольшого села Барагхан. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.

Заболевший 4 мая прибыл из Москвы в Улан-Удэ самолётом. В аэропорту управлением Роспотребнадзора ему, как и всем прибывающим в республику, выдало постановление об изоляции в домашних условиях. До села мужчина доехал на личной машине, дома соблюдал изоляцию, проживал отдельно.

- Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц по домашнему очагу составляет пять человек. Проводится лабораторное обследование, все изолированы и помещены под медицинское наблюдение, - пояснили в оперштабе.

В настоящее время обрабатывается круг контактных по самолёту. Все они, как прибывшие в Бурятию, с момента прибытия находятся на изоляции и под медицинским наблюдением. Также проводится их лабораторное обследование.

Больной госпитализирован в инфекционное отделение Курумканской центральной районной больницы, в мельцеровский бокс (отдельная палата для инфекционных больных).

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня число случаев коронавируса перевалило за 500, достигнув показателя 518.

Коронавирус всё больше расползается по Бурятии. Сперва это был только Улан-Удэ, затем Баргузинский район, Прибайкальский и другие…

Для примера, в Кижингинском районе о первом больном стало известно 28 апреля. Но вскоре этот очаг разросся, так как инфицированный не самоизолировался и встречался с другими людьми.

- Очаг выходит за пределы района, он уже распространяется на Иволгинский район, Улан-Удэ, присоединяется Еравнинский район. Если ранее мы отслеживали конкретные лица, знали пофамильно и знали, кто кем приходится, то сейчас отсчёт идёт на цифры и отмечаем очаги, - сообщила накануне замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

В конце апреля коронавирус пришёл уже в отдалённые Муйский, а также Северо-Байкальский районы.



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