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В Бурятии вновь заработают книжные, мебельные и магазины техники

В Бурятии вновь заработают книжные, мебельные и магазины техники
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Стал известен список предприятий, которым разрешат открыться после 10 мая

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение, касающееся разрешения на работу целому ряду предприятий. Им разрешено возобновить деятельность с 10 мая.

В списке следующие отрасли:

- Пункты приёма, оказывающие услуги по химической чистке и стирке

- Ремонт компьютеров, сотовых телефонов, электронной бытовой техники и бытовых приборов

- Ремонт обуви, пошив и ремонт одежды

- Автомойки

- Изготовление ключей, ремонт часов, ювелирных изделий

- Торговля книгами и канцелярскими товарами

- Услуги кадастровой деятельности

- Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями

- Торговлю цветами и растениями

- Торговля мебелью

- Торговля бытовой техникой и электроникой

- Оптовая торговля отходами и ломом

- Консалтинговые и бухгалтерские услуги

- Обработка вторичного сырья

- Саморегулируемые организации арбитражных управляющих

Планы по ослаблению ограничительных мер глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил 5 мая.

- Снятие ограничений не коснётся, безусловно, массовых мероприятий, театров, кинотеатров, объектов общепита, - специально уточнил тогда глава Бурятии. – С учётом того, что мы дополнительно снимаем ограничения и с учётом того, что целый комплекс мер поддержки уже заработал, думаю, что «дышать людям» станет немножко полегче.

В Бурятии число случаев заражения коронавирусом выросло уже до 518
коронавирус предприниматели
 
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