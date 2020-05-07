В Бурятии вновь заработают книжные, мебельные и магазины техники

Стал известен список предприятий, которым разрешат открыться после 10 мая
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение, касающееся разрешения на работу целому ряду предприятий. Им разрешено возобновить деятельность с 10 мая.
В списке следующие отрасли:
- Пункты приёма, оказывающие услуги по химической чистке и стирке
- Ремонт компьютеров, сотовых телефонов, электронной бытовой техники и бытовых приборов
- Ремонт обуви, пошив и ремонт одежды
- Автомойки
- Изготовление ключей, ремонт часов, ювелирных изделий
- Торговля книгами и канцелярскими товарами
- Услуги кадастровой деятельности
- Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями
- Торговлю цветами и растениями
- Торговля мебелью
- Торговля бытовой техникой и электроникой
- Оптовая торговля отходами и ломом
- Консалтинговые и бухгалтерские услуги
- Обработка вторичного сырья
- Саморегулируемые организации арбитражных управляющих
Планы по ослаблению ограничительных мер глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил 5 мая.
- Снятие ограничений не коснётся, безусловно, массовых мероприятий, театров, кинотеатров, объектов общепита, - специально уточнил тогда глава Бурятии. – С учётом того, что мы дополнительно снимаем ограничения и с учётом того, что целый комплекс мер поддержки уже заработал, думаю, что «дышать людям» станет немножко полегче.
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