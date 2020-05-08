Больше всего новых случаев коронавируса за сутки дал кижингинский очаг
Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки коронавирус в Бурятии подтвердили ещё у 30 больных. Число случаев заражения коронавирусом выросло до 548.
- Основной прирост - очаг из Кижингинского района, - сообщили в республиканском оперштабе.
Известно, что кижингинский очаг охватил уже 74 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый инфицированный в районе болел продолжительное время, но не обращался за медицинской помощью и при этом встречался с другими людьми, посещал массовые мероприятия. В итоге начали заражаться контактировавшие с ним люди. Положительные результаты выявляются уже у второго круга контактных лиц.
- Очаг выходит за пределы района, он уже распространяется на Иволгинский район, Улан-Удэ, присоединяется Еравнинский район. Если ранее мы отслеживали конкретные лица, знали пофамильно и знали, кто кем приходится, то сейчас отсчёт идёт на цифры и отмечаем очаги, - отмечала два дня назад замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
В Бурятии кижингинский очаг коронавируса разросся до 74 человек
Происшествия, Фото:
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