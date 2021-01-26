Всех претендентов в правительство Бурятии утвердили, но не единодушно

Подошёл к концу кадровый вопрос обновлённого правительства Бурятии
Сенсаций на внеочередной сессии Народного Хурала, где рассматривали претендентов в правительство Бурятии, не случилось. Все претенденты на посты заместителей правительства Бурятии, а также кандидаты на пост министра экономики и министра финансов получили одобрение Хурала.
Как сообщал «Байкал-Daily», первые трое претендентов были одобрены утром. Бывший министр финансов Всеволод Мухин согласован на пост первого зампреда правительства, по сути правой руки главы Бурятии. Он, к слову, оказался единственным, кто не получил ни одного голоса «против». Правда, один неизвестный депутат бюллетень испортил.
Игорь Зураев, прежде бывший первым зампредом правительства Бурятии, возглавит полпредство Бурятии при президенте РФ в Москве. У него 56 голосов «за» и три «против».
Бывший глава Тункинского района Иван Альхеев станет зампредом правительства, отвечающего за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры. У него 49 «за» и восемь «против».
Антон Виноградов окончательно перебирается в Бурятию из Москвы. Он согласован на пост министра промышленности и инвестиций (в статусе зампреда правительства). Виноградов получил 44 «за» и 12 голосов «против».
- Хочу поблагодарить за оказанное доверие. Готов его оправдать, - высказался после оглашения результатов Виноградов.
Галсан Дареев сменит кресло ректора БГСХА на пост зампреда правительства – министра сельского хозяйства. Его одобрили 48 депутатов, против оказались 6. Один человек воздержался.
- Спасибо большое за оказанное доверие. Готов работать много и усердно, чтобы улучшить состояние сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - поблагодарил Дареев.
Евгений Луковников вновь займёт кресло зампреда правительства по развитию инфраструктуры. Его поддержали 42 депутата, против оказались 13.
Пётр Мордовской также остаётся на посту зампреда по вопросам безопасности. Он получил 43 «за» и 13 «против».
- Благодарю за доверие. Постараюсь не подвести, - обещал Мордовской.
Вячеслав Цыбикжапов также будет по-прежнему зампредом по социальному развитию. У него 44 голоса «за», 10 «против», а один депутат воздержался от голосования.
Баира Цыренова вновь одобрили на пост зампреда правительства – руководителя администрации главы Бурятии. Он получил 48 голоса «за», 8 «против».
Екатерина Кочетова остаётся на посту министра экономики. Она набрала 43 голоса «за», 13 «против».
Георгий Мадаев, прежде занимавший пост первого замминистра финансов Бурятии, будет повышен до министра. Он получил 51 «за», против высказались четверо депутатов, один воздержался.
Теперь дело осталось за главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который должен подписать указы о назначении, и обновлённое правительство начнёт работу без приставок «и.о». Новую структуру и состав правительства Алексей Цыденов утвердил 18 января. Прочих министров, вроде главы минспорта, минобрнауки и пр. не нужно пропускать через процедуру одобрения Народным Хуралом (это касается только зампредов и министров экономики и финансов).
Всех претендентов в правительство Бурятии утвердили, но не единодушно
Власть, Фото:
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