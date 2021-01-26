Власти Бурятии планируют оплачивать ипотеку за многодетных

Об этом заявил на сессии и.о. зампреда правительства Бурятии по «социалке» Вячеслав Цыбикжапов



Власти Бурятии рассматривают вопрос того, чтобы полностью взять на себя оплату ипотеки для многодетных семей, имеющих шесть и более детей. Об этом на сессии Народного Хурала сообщил Вячеслав Цыбикжапов, который проходит процедуру переназначения зампреда правительства Бурятии по социальному развитию.



Нуждающимся семьям с шестью и более детьми власти Бурятии помогают с квартирным вопросом. По словам Цыбикжапова, в прошлом году было куплено 14 квартир, на которые бюджет потратил 82 миллиона рублей. Всего же в очереди стоят более 400 семей с шестью и более детьми.



- На одну квартиру одномоментно уходит 6-8 миллионов рублей. На те же 82 миллиона мы можем обеспечить до 150 семей через «сельскую ипотеку». Сейчас отрабатываем вопрос с Россельхозбанком. Завтра я вылетаю в Москву на переговоры с правлением банка, - сообщил Цыбикжапов.



По его словам, процентная ставка по такой ипотеке составит 2,7%.



- Семьи сами будут платить? – уточнил депутат Леонтий Красовский.



- Мы за них полностью платим – и первоначальный взнос, и ипотеку, и проценты, - ответил Вячеслав Цыбикжапов.



Голосование по одобрению Вячеслава Цыбикжапова на пост зампреда правительства Бурятии состоится в перерыве. Оно будет тайным, итоги озвучат чуть позже.



Справка:



Вячеслав Цыбикжапов родился 26 июня 1970 года. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «менеджер государственного и муниципального управления».



В 1997 году назначен на должность заместителя главы Селенгинского района по социальным вопросам. В 2000 году назначен первым заместителем главы района.



В 2002 году избран депутатом Народного Хурала третьего созыва. Являлся заместителем председателя комитета Хурала по международным и региональным связям, национальным вопросам, делам общественных организаций и религиозных объединений. Затем вернулся в Селенгинский район на должность первого заместителя главы района, а вскоре был выбран главой.



Осенью 2017 года получил пост зампреда правительства Бурятии по социальному развитию.



Мастер спорта РФ по рукопашному бою.