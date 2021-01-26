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В Бурятии одобрены первые трое кандидатов в правительство

В Бурятии одобрены первые трое кандидатов в правительство
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего голосов «против» пока у Ивана Альхеева

На внеочередной сессии Народного Хурала озвучили итоги тайного голосования по первым трём кандидатам на посты зампредов правительства Бурятии. Все итоги голосования – положительные.

Бывший министр финансов Всеволод Мухин получил одобрение на пост первого зампреда правительства, по сути правой руки главы Бурятии. На сессии присутствуют 59 депутатов. «За» Мухина оказались 58 из них, против – 0. Один человек бюллетень испортил.

Сам Мухин после озвучивания итогов голосования поблагодарил за «кредит доверия». Он обещал приложить все усилия в работе.

Игорь Зураев, прежде бывший первым зампредом правительства Бурятии, уезжает в Москву. Он возглавит полпредство Бурятии при президенте РФ.

Зураев получил 56 голосов «за», трое депутатов проголосовали «против».

- Хочу искренне поблагодарить за оценку нашего труда. Продолжаем работать дальше, - высказался Игорь Зураев.

Бывший глава Тункинского района Иван Альхеев пока получил больше всего голосов «против» - 8. При этом «за» него проголосовали 49 депутатов, один человек воздержался. Так что большинством голосов Альхеев также проходит в правительство.

Теперь осталось дело за главой Бурятии, который подпишет указы о назначении новых зампредов.

Сессия Хурала, где рассматривают 9 кандидатов в зампреды правительства и двое претендентов на посты министров финансов и экономики, продолжается.


правительство Бурятии Народный Хурал
 
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