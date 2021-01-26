Больше всего голосов «против» пока у Ивана Альхеева
На внеочередной сессии Народного Хурала озвучили итоги тайного голосования по первым трём кандидатам на посты зампредов правительства Бурятии. Все итоги голосования – положительные.
Бывший министр финансов Всеволод Мухин получил одобрение на пост первого зампреда правительства, по сути правой руки главы Бурятии. На сессии присутствуют 59 депутатов. «За» Мухина оказались 58 из них, против – 0. Один человек бюллетень испортил.
Сам Мухин после озвучивания итогов голосования поблагодарил за «кредит доверия». Он обещал приложить все усилия в работе.
Игорь Зураев, прежде бывший первым зампредом правительства Бурятии, уезжает в Москву. Он возглавит полпредство Бурятии при президенте РФ.
Зураев получил 56 голосов «за», трое депутатов проголосовали «против».
- Хочу искренне поблагодарить за оценку нашего труда. Продолжаем работать дальше, - высказался Игорь Зураев.
Бывший глава Тункинского района Иван Альхеев пока получил больше всего голосов «против» - 8. При этом «за» него проголосовали 49 депутатов, один человек воздержался. Так что большинством голосов Альхеев также проходит в правительство.
Теперь осталось дело за главой Бурятии, который подпишет указы о назначении новых зампредов.
Сессия Хурала, где рассматривают 9 кандидатов в зампреды правительства и двое претендентов на посты министров финансов и экономики, продолжается.
В Бурятии одобрены первые трое кандидатов в правительство
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 26.01.2021
Больше всего голосов «против» пока у Ивана Альхеева
Кадровый вопрос правительства Бурятии вступает в решающую фазу
Был обещан рост заработной платы в школах
От этой работы зависит дальнейшая судьба многих жителей Тункинского района
На этот раз Алексей Цыденов посетил премьеру балета «Тысяча и одна ночь»
Федеральный канал рассказал о деле бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова
Также он получил условный срок
Власть, 23.01.2021
Сельчане проголосовали за изменения в устав района
Впервые с 1992 года глава правительства уходит в отставку по собственному желанию
Глава Бурятии: «Менять постановление о регулировании уровня Байкала нельзя до оценки экологических последствий»
Ранее глава Бурятии направил в минприроды России отрицательное заключение по представленному проекту
Прошедший «короновирусный год» был тяжёлым для всех ведомств, минспорта не исключение
Алексей Цыденов полетел рейсом «Победы»
Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев сам объяснился перед коллегами
Алексей Цыденов примет участие в трёх совещаниях
Суд назначил меру пресечения Жаргалу Цыбикову