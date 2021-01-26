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Хурал Бурятии рассмешило предположение про преемника Алексея Цыденова

Хурал Бурятии рассмешило предположение про преемника Алексея Цыденова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Неожиданное предположение прозвучало при обсуждении кандидатуры Игоря Зураева

Игорь Зураев, занимавший должность первого заместителя правительства, планируется к назначению главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ в Москве. Сегодня на сессии Народного Хурала, где проходит процедура одобрения кандидатов в правительство Бурятии, Зураева осыпали комплиментами и даже поаплодировали.

Зураев кратко обозначил цели на новом посту. В том числе прозвучали «выстраивание более структурированной поддержки всех инвестиционных проектов», «более глубокая интеграция республики в экономическое пространство Дальнего Востока», «работа с выходцами из Бурятии, живущими в Москве и ближайших регионах».

От депутатов не прозвучало критических выпадов в адрес Зураева. Поддержать его призвал, например, председатель комитета Хурала по социальной политике Игорь Марковец.

Выступил и председатель Хурала Владимир Павлов, который от имени «депутатского корпуса» поблагодарил за хорошую работу.

- Вы работали конструктивно, плодотворно. Никогда не были в стороне. Принимали участие во всех публичных слушаниях, сессиях, заседаниях. Мы знаем ваш профессионализм, ваши способности. Думаем, что при работе на уровне РФ, при взаимодействии с федеральными органами власти ваш опыт принесёт результаты. Я думаю, что вы там так же плодотворно будете работать, - сказал Павлов, предложив:

- Давайте поаплодируем.

Действительно, раздались аплодисменты.

Депутат Буда-Ширап Батуев высказал предположение, что Игорь Зураев – едва не будущий глава Бурятии.

- Обычно главы республики всегда были возрастными и готовили преемников. Видимо, Алексей Самбуевич (глава Бурятии – ред.) тоже становится возрастным. Игорь Иванович полностью прошёл муниципальный уровень, затем республиканский, сейчас выше на федеральный. Если он там удержится, будем считать, преемник готов, - поделился мнением Батуев, чем вызвал смех в зале.

Голосование по Зураеву пройдёт в перерыве сессии, оно, как и по всем кандидатам, будет тайным.

Прежний руководитель полпредства Бурятии Антон Виноградов планируется на назначение министром промышленности и инвестиций (в статусе зампреда правительства). Таким образом, произойдёт рокировка: один уедет в Москву, второй, напротив, вернётся в Улан-Удэ.

Справка:

Игорь Зураев родился в 1963 году в Ангарске Иркутской области. Окончил Омское летно-техническое училище гражданской авиации, а также ВСГУТУ по специальности «электроснабжение по отраслям».

Трудовую деятельность начал в 1983 году инженером аэропорта Мотыгино (Красноярский край), с 1984 по 1991 годы - старший сменный инженер КДП аэропорта Улан-Удэ. С 1991 по 1994 годы – менеджер различных коммерческих структур. С 1994 по 2008 годы – генеральный директор ЗАО «Импэкс-центр», 2008-2009 гг. – руководитель представительства ООО «Компания «Базовый Элемент».

Также с 2001 по 2007 годы Игорь Зураев был советником президента Бурятии (на общественных началах), а с 2002 по 2007 годы – депутат Народного Хурала по Строительному округу Улан-Удэ.

С 2008 по 2009 год – председатель совета директоров ОАО «БайкалБанк».

В конце 2012 года был назначен на пост замруководителя администрации Улан-Удэ – председателя комитета по социальной политике с приставкой «и.о», а в марте 2013-го утверждён на данную должность.

Уволился из мэрии Улан-Удэ в январе 2015 года, после чего возглавил Торгово-промышленную палату Бурятии.

В 2017 году назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию. В 2019 году стал первым зампредом правительства.
Народный Хурал
 
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