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Кандидат в министры сельского хозяйства Бурятии высказался по собачьему вопросу

Кандидат в министры сельского хозяйства Бурятии высказался по собачьему вопросу
Общество,  Фото:facebook.com
Галсан Дареев проходит процедуру одобрения на пост зампреда правительства – главы минсельхоза

Галсан Дареев, возглавлявший ранее БГСХА, представлен на пост зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства. Он выступил на внеочередной сессии Народного Хурала, где должен пройти процедуру одобрения. В том числе он ответил на вопрос о том, каким видит решение проблемы с бродячим собаками.

Галсан Дареев напомнил, что в прошлом году был выделен 31 млн рублей из расчёта на отлов 4 тысяч собак.

- При заключении контрактов учитывалось, что отлов одной особи обойдётся в 3800 рублей. Но это явно недостаточно для отлова и содержания собак. Поэтому сумма была увеличена до 7 тысяч рублей. Всего было освоено 22 млн рублей. Мы видим, к сожалению, что результат, мягко говоря, неудовлетворительный, - отметил Дареев.

Он заявил, что проблема прорабатывается. В частности, решается вопрос о получении субсидий из федерального бюджета на строительство приютов в районах. В минприроды РФ также прорабатывается вопрос по разработке федеральных программ, озвучил Дареев.

По его оценке, проблема решаема.

- Если говорить, проще, есть два фактора, которые влияют на численность бездомных собак – это отсутствие естественных врагов и наличие кормовой базы. Сегодня есть обширная база кормовая – это пищевые отходы как населения, так и рынков, и общепита. Нужно ограничить доступ к контейнерам, - обозначил Дареев.

По его словам, самим жителям можно было бы меньше выбрасывать пищевых отходов в мусорки.

- Собаки умные, они рано или поздно дорвутся до контейнеров. Возможно, отдельно вывоз пищевых отходов организовать, - высказался Дареев.

Он готов был рассуждать на эту и дальше, но закончилось время для выступлений.

Справка:

Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. В 1992 году окончил среднюю общеобразовательную школу №19 Улан-Удэ. В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик».

В 2002 году в Байкальском университете экономики и права (Иркутск) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Во время учебы в аспирантуре с 1998 года работал по совместительству научным сотрудником отдела науки Бурятской государственной сельскохозяйственной академии; c 1999 года старшим преподавателем кафедры менеджмента и права БГСХА. В 2005 году назначен заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК». Являлся заместителем декана по науке экономического факультета БГСХА.

С июля 2019 года – ректор БГСХА. 
сельское хозяйство Народный Хурал
 
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