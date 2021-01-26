Кандидат в министры сельского хозяйства Бурятии высказался по собачьему вопросу

Галсан Дареев проходит процедуру одобрения на пост зампреда правительства – главы минсельхоза
Галсан Дареев, возглавлявший ранее БГСХА, представлен на пост зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства. Он выступил на внеочередной сессии Народного Хурала, где должен пройти процедуру одобрения. В том числе он ответил на вопрос о том, каким видит решение проблемы с бродячим собаками.
Галсан Дареев напомнил, что в прошлом году был выделен 31 млн рублей из расчёта на отлов 4 тысяч собак.
- При заключении контрактов учитывалось, что отлов одной особи обойдётся в 3800 рублей. Но это явно недостаточно для отлова и содержания собак. Поэтому сумма была увеличена до 7 тысяч рублей. Всего было освоено 22 млн рублей. Мы видим, к сожалению, что результат, мягко говоря, неудовлетворительный, - отметил Дареев.
Он заявил, что проблема прорабатывается. В частности, решается вопрос о получении субсидий из федерального бюджета на строительство приютов в районах. В минприроды РФ также прорабатывается вопрос по разработке федеральных программ, озвучил Дареев.
По его оценке, проблема решаема.
- Если говорить, проще, есть два фактора, которые влияют на численность бездомных собак – это отсутствие естественных врагов и наличие кормовой базы. Сегодня есть обширная база кормовая – это пищевые отходы как населения, так и рынков, и общепита. Нужно ограничить доступ к контейнерам, - обозначил Дареев.
По его словам, самим жителям можно было бы меньше выбрасывать пищевых отходов в мусорки.
- Собаки умные, они рано или поздно дорвутся до контейнеров. Возможно, отдельно вывоз пищевых отходов организовать, - высказался Дареев.
Он готов был рассуждать на эту и дальше, но закончилось время для выступлений.
Справка:
Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. В 1992 году окончил среднюю общеобразовательную школу №19 Улан-Удэ. В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик».
В 2002 году в Байкальском университете экономики и права (Иркутск) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Во время учебы в аспирантуре с 1998 года работал по совместительству научным сотрудником отдела науки Бурятской государственной сельскохозяйственной академии; c 1999 года старшим преподавателем кафедры менеджмента и права БГСХА. В 2005 году назначен заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК». Являлся заместителем декана по науке экономического факультета БГСХА.
С июля 2019 года – ректор БГСХА.
Кандидат в министры сельского хозяйства Бурятии высказался по собачьему вопросу
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