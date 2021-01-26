Игорь Бобков: «Пётр Мордовской на омуле поднялся»

Пётр Мордовской, которого переназначают зампредом правительства Бурятии, получил неожиданное напутствие



На сегодняшней сессии Народного Хурала продолжается рассмотрение кандидатов в члены правительства Бурятии. Пётр Мордовской, которого переназначают зампредом правительства Бурятии, услышал, что «поднялся на омуле». Об этом заявил депутат Игорь Бобков.



- Я вновь подниму вопрос омуля. За 2,5 года сколько сессий было, сколько заявлений на правительственных часах. В отношении омуля что будем делать? Пётр Степанович (Мордовский – ред.) же с Кабанского район, это его жизнь. На омуле вырос человек, поднялся, стал личностью государственного масштаба, - высказался Игорь Бобков.



В зале раздались смешки, после чего Бобков поправился:



- Не в том смысле, что он сколачивал на омуле состояние. А в том плане, что Кабанский район развивался на омуле и картошке, на чём ещё?



Бобков в очередной раз напомнил о торговле байкальским омулём, несмотря на запрет его вылова.



- Почему в торговых сетях продают, почему в торговых точках продают? По трассе продают. Компании привозят и продают. Летом приезжаешь на берег Байкала, к тебе приходят и предлагают. Когда беззаконие закончится? Пётр Степанович, это же ваше кровное, родное. Перезагружайтесь как-нибудь в отношении омуля, - напутствовал кандидата Игорь Бобков.



Голосование по кандидатуре Петра Степанова будет тайным, результаты станут известны позже.



Справка:



Пётр Мордовской родился в селе Никольск Кабанского района Бурятии в 1962 году. Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт, после которого некоторое время работал в сельском совхозе. Затем по направлению комсомола обучался на Свердловских высших курсах МВД СССР.



С 1985 года служил в органах МВД: на розыскной работе, оперуполномоченным в ОВД Улан-Удэ, в аппарате уголовного розыска. В 1995 году был назначен заместителем начальника отдела уголовного розыска Бурятии. Затем, после окончания академии МВД РФ, получил должность начальника управления уголовного розыска. Начальник криминальной милиции являлся также первым замминистром внутренних дел Бурятии.



В 2008 году был назначен помощником президента Бурятии по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией. Позже перешёл на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии по взаимодействию с правоохранительными органами.



В апреле 2017 года назначен зампредом правительства Бурятии по вопросам безопасности.



Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени за раскрытие громкого убийства инкассаторов.