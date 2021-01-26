В Бурятии не дождались ответа о причинах назначения Альхеева в правительство

Иван Альхеев ждёт одобрения на назначение заместителем председателя правительства



Продолжается внеочередная сессия Народного Хурала, на которой должны пройти одобрение кандидаты в члены правительства Бурятии. Выступил перед депутатами Иван Альхеев, ранее занимавший пост главы Тункинского района. Его планируется назначить зампредом правительства, отвечающего за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры.



Перед началом выступления Альхеева депутат Игорь Бобков задал ему вопрос:



- Вы являетесь главой муниципального образования. На основании чего столь судьбоносный выбор пал именно на вас? Тункинский район динамично развивается, или другие муниципальные образования не блещут результатами? С чем связано, что глава именно вас предлагает?



Иван Альхеев начал было отвечать, но спикер Хурала Владимир Павлов остановил его. Павлов напомнил, что по регламенту он сперва должен выступить, а затем должны звучать вопросы.



Обсуждение кандидатуры Альхеева продлилось достаточно долго, но к вопросу Игоря Бобкова более не вернулись. Депутат Александр Цыденов и вовсе назвал его «неуместным» и выразил недоумение, почему отчитываться в таком ключе должен сам кандидат.



В самом конце Игорь Бобков вновь вернулся к этой теме. «Моё гнилое нутро не даёт мне покоя», - саркастически отметил он при этом.



- В самом начале я вам задал вопрос, а вы злонамеренно проигнорировали. Затем в душе вроде отмякло. Но затем один депутат сказал, что Тункинский район звучит на республиканском уровне, второй добавил, что на мировом. Не из-за иконы стиля ли, короля гламура Сергея Зверева район звучит? Может, жители Тункинского района мне сейчас накидают кучу нелицеприятных реплик. Но я на свой вопрос не услышал ответа, - высказался Бобков.



Владимир Павлов, в свою очередь, заявил, что Бобкову надо было ещё раз нажать на кнопку. А затем обсуждение было свёрнуто, и перешли к следующей кандидатуре, отпустив Ивана Альхеева с трибуны.



В целом все высказавшиеся депутаты поддержали Ивана Альхеева, дав ему массу напутствий – от подтоплений домов в Наушках до развития центра Улан-Удэ и стабилизации мусорной реформы.



Голосование по Альхееву, как и по другим кандидатам, будет тайным.



Справка:



Иван Альхеев родился в 1972 году. В 1989-м окончил Хойтогольскую среднюю школу. С 1990 по 1992 годы проходил срочную службу в Псковской воздушно-десантной дивизии. Эпидемиолог по образованию. Работал в Тункинском центре Госсанэпиднадзора, а также в коммерческой фирме, в администрации Тункинского района, в геологическом предприятии «Сибирьгеология».



Глава Тункинского района с февраля 2016 года.