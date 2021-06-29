В Бурятии пятый день подряд рекорд по заражению коронавирусом

Ситуация со смертностью по-прежнему остаётся тяжёлой
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии накануне коронавирус выявили у 321 человека. Из них 111 в Улан-Удэ.
Заболеваемость обновляет рекорды пятый день подряд. Долгое время, ещё с осени, в Бурятии рекордным держался показатель – 281 больной за сутки. 23 июня этот показатель был повторён. На следующий день, 24 июня был поставлен новый рекорд – 293 заражённых. В пятницу, 25 июня, впервые за всё время была побита отметка «300» - зафиксировано 305 больных. В субботу заразились 309 человек. В воскресенье выявили 315 заразившихся. Ну а накануне, в понедельник, новый рекорд – уже 321 больной. В Бурятии не раз говорили, что ковид как раз в третью волну отличается более высокой заразностью; кроме того, сейчас болеют все, даже маленькие дети.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии выросло до 44 259. Из них 52% (22 742) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 40 800 человек, или 92%. Накануне вылечились 156 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 585 человек.
Ситуация со смертностью, резко осложнившаяся в последние дни, остаётся всё такой же тяжёлой. Накануне скончались 22 человека. Из них 18 были старше 65 лет, четверо – моложе пенсионного возраста. За всё время коронавирус забрал жизни 1197 жителей Бурятии.
Всё время с начала пандемии летальные исходы были единичными и никогда прежде не превышали десяти умерших за сутки. Однако с 19-го июня начался резкий рост, а с 21-го июня число погибших пациентов каждый день равно или превышает 20 человек. Печальный рекорд пока – 24 смерти за день (столько было 24 июня).
В стационарах республики сегодня получают лечение 3212 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки число госпитализированных выросло всего на четыре человека. Впрочем, ранее власти не раз заявляли, что количество ковидных коек близится к потолку.
В отделениях реанимации находится 185 пациентов, что на семь больше, чем днём ранее. Из них старше 65 лет – 103 человека. На ИВЛ находится 138 больных, из них только 72 старше 65 лет.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3476 коек: занято – 3212, свободно – 264 коек. Занятость коечного фонда составляет 92 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 001 человек. За сутки произошёл резкий рост – плюс 1,1 тысяча человек.
Число контактных лиц на сегодня – 17 600 человек.
Всего в республику поступило 218 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. На днях поступило ещё 25 800. Первым компонентом привито 175 510 человек. Завершили вакцинацию 133 537 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 27 июня в Бурятии стартовал режим тотальной самоизоляции. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих.
Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений.
На улицах рейды на соблюдение требований проводят мобильные группы.
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям. Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса.
С 27 июня заработали посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район. В первые сутки работы постов развернули каждый восьмой автомобиль.
В Бурятии объявлена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения. Главный санврач республики пояснил, что непривитых от COVID-19 смогут отстранять от работы.
Власти Бурятии достигли договорённости с рядом федеральных торговых сетей о приостановлении работы во время локдауна. Отказались DNS и «Ситилинк».
С 28 июня в Улан-Удэ вновь начали дезинфицировать общественные места.
Также подъезды в Улан-Удэ начали обрабывать дезраствором.
В Улан-Удэ вылечили от коронавируса 101-летнюю бабушку.
В Бурятии пятый день подряд рекорд по заражению коронавирусом
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