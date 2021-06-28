В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественных мест

С сегодняшнего дня, 28 июня в Улан-Удэ вновь начали дезинфицировать общественные места.
Сотрудники комбината по благоустройству начали обработку мест общего пользования с помощью мобильных ранцевых опрыскивателей, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
В каждом районе города работает бригада из двух человек.
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специальным раствором ежедневно будут обрабатывать общественные пространства, остановочные пункты, территорию вокруг них, поручни, скамейки.
– Профилактическая обработка мест общего пользования, где высока вероятность заражения через контакт, является одной из действенных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. Дезинфицирующее средство, которым обрабатываются места общественного пользования, безопасно как для человека, так для животных и растений, – отметили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также в Улан-Удэ возобновили дезинфекцию подъездов. С 25 июня МУП «Водоканала» безвозмездно раздаёт дезинфицирующее средство для управляющих компаний, ТСЖ, чтобы они могли обрабатывать подъезды. Дезинфицирующее средство выдают еженедельно по вторникам и пятницам с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Борсоева, 101.
Ранее в Улан-Удэ вновь начали дезинфицировать общественный транспорт.
Прежде такие меры принимались только в первую волну коронавируса в прошлом году. Сейчас в Бурятии с каждым днём разрастается третья волна коронавируса: сегодня вновь побит рекорд – 315 новых заражённых за сутки.