В Бурятии на постах контроля разворачивают каждый восьмой автомобиль

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Лето в Забайкальском национальном парке Общество, Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в фототуре «Заповедного Подлеморья» по Баргузинскому и Чивыркуйскому заливам Байкала. На Мягкой Карге слегка штормило, а на чивыркуйских берегах паслись медведи