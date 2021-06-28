В Бурятии на постах контроля разворачивают каждый восьмой автомобиль

Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 27 июня, в первый день локдауна на дорогах Бурятии заработали посты контроля для ограничения доступа граждан к популярным местам отдыха. Посты будут работать до конца локдауна - до 11 июля включительно. В частности, не пускают на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район.
Сегодня подвели итоги первых суток работы постов контроля, о них сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. За сутки проверено 2669 транспортных средств. Из-за отсутствия подтверждающих документов был развёрнут 331 автомобиль, то есть каждый восьмой.
За нарушения антиковидного режима составлено шесть административных протоколов.
С 27 июня по республике организовано 12 постов контроля на выездах из Улан-Удэ, в Тункинском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах и в Северобайкальске. Наибольшее количество таких точек контроля установлено в Селенгинском районе, там работают пять блокпостов в направлении мест массового отдыха. Они работают в дневное и ночное время до окончания периода самоизоляции населения.
На время двухнедельного локдауна приостановлено заселение в гостиницы и другие коллективные средства размещения. Исключение сделано для организованных туристических групп, которые сопровождают туроператоры из реестра, утверждённого министерством туризма.
Также в места отдыха допускаются туристы, которые забронировали и оплатили бронирование до 23 июня. К подтверждающим документам бронирования и оплаты гостиницы или отеля относятся:
- бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы (booking.com, ostrovok, и т.д.);
- фирменный бланк организации - коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;
- документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации - коллективного средства размещения.
Во время двухнедельного локдауна в Бурятии введён режим самоизоляции. Всем жителям, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания. Исключение сделано для тех, чья работа не приостановлена, а также для покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких случаев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям. Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса.
- Нам необходимо принять все возможные меры для перелома ситуации. Надо снизить заражение. А это возможно только, если перестать общаться. Перестать контактировать. Перестать передавать заразу друг другу, - говорится в обращении Алексея Цыденова.