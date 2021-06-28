В Улан-Удэ подъезды обрабатывают дезраствором









Дезинфицирующее средство является готовым раствором, не требует разведения водой и полностью соответствует всем требованиям ГОСТ.



– Средство не имеет ярко-выраженного запаха, не имеет запаха хлора, не агрессивно, не обладает коррозийной активностью. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, на объектах коммунально-бытовой сферы, общественного питания, учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта, – сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ. – Уборку можно проводить в присутствии людей, средство не вызывает местно-раздражающего действия и даже разрешено в отделениях неонатологии и детских учреждениях.



С 25 июня по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова МУП «Водоканал» бесплатно выдает всем столичным управляющим организациям и ТСЖ дезинфицирующий раствор для обработки.



Дезинфицирующее средство выдают еженедельно по вторникам и пятницам с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Борсоева, 101.



Всего в запасе предприятия находится более 40 тысяч литров дезинфицирующего средства. Письма с рекомендациями Роспотребнадзора ранее были направлены в управляющие организации и ТСЖ.

