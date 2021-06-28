 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

27 июня

Популярное

В Бурятии смогут отстранять от работы непривитых от COVID-19

В Бурятии смогут отстранять от работы непривитых от COVID-19
Общество, 
Главный санврач Бурятии объяснил, зачем ввели обязательную вакцинацию

Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев пояснил, что грозит за отказ от прививки от коронавируса тем, кого коснулась обязательная вакцинация.

- В соответствии с законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также положениями Трудового кодекса, отказ от вакцинации указанных в постановлении категорий граждан может повлечь отказ в приёме на работу или отстранение от работы, - сообщил Сергей Ханхареев.

Главный санврач Бурятии заявил, что обязательную вакцинацию планируется завершить к осени.

- Сегодня эпидситуация по COVID-19 в республике крайне неблагополучная. Болеют все: и взрослые, и дети. Болеют и работающие, и неработающие. Поэтому мною подписано постановление о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Именно вакцинация является самым эффективным методом в борьбе с COVID-19. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать ситуацию и снизить заболеваемость. Вакцинацию планируем завершить до 1 сентября. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации. На сегодняшний день реализация постановления в республике уже начата, - уточнил Ханхареев.



Как сообщал «Байкал-Dailу», о вводе обязательной вакцинации для отдельных групп населения было объявлено в воскресенье, 27 июня.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие категории граждан:

- работники медицинских, образовательных организаций,

- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),

- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),

- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),

- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),

- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),

- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),

- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),

- студенты,

- лица старше 65 лет.

Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.
коронавирус профилактика вакцинация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии смогут отстранять от работы непривитых от COVID-19
В Бурятии смогут отстранять от работы непривитых от COVID-19
Общество, 28.06.2021
Главный санврач Бурятии объяснил, зачем ввели обязательную вакцинацию
В Бурятии военные отрабатывают вождение на воде
В Бурятии военные отрабатывают вождение на воде
Общество, 28.06.2021
Водители должны обойти буйки, выполнить развороты и отработать другие манёвры
В Бурятии вновь побит рекорд по заражению коронавирусом
В Бурятии вновь побит рекорд по заражению коронавирусом
Общество, 28.06.2021
За минувшие сутки вновь скончались более 20 больных COVID-19
В Кяхте на время локдауна отключили фонтаны
В Кяхте на время локдауна отключили фонтаны
Общество, 28.06.2021
Так местные власти хотят избежать скопления народа
В Улан-Удэ подъезды обрабатывают дезраствором
В Улан-Удэ подъезды обрабатывают дезраствором
Общество, 28.06.2021
Коммунальщики обеззараживают не только перила, но и выключатели, и подоконники
В Бурятии град побил огороды
В Бурятии град побил огороды
Общество, 28.06.2021
Град был размером с перепелиное яйцо
Вокруг военных объектов в Бурятии копают противопожарные рвы
Вокруг военных объектов в Бурятии копают противопожарные рвы
Общество, 28.06.2021
В состав противопожарных подразделений входит около тысячи военных
В Улан-Удэ планирует приехать МХТ имени Чехова
В Улан-Удэ планирует приехать МХТ имени Чехова
Общество, 28.06.2021
Знаменитый театральный коллектив планирует привезти три спектакля
В Иркутской области над пожарами вызывают искусственные дожди
В Иркутской области над пожарами вызывают искусственные дожди
Общество, 28.06.2021
Самолёт-зондировщик обстреливает облака  
В Бурятии на постах контроля разворачивают каждый восьмой автомобиль
В Бурятии на постах контроля разворачивают каждый восьмой автомобиль
Общество, 28.06.2021
В республике подвели итоги первых суток работы постов контроля для недопуска отдыхающих на Байкал и другие места отдыха
Лучник из Бурятии получил звание заслуженного мастера спорта
Лучник из Бурятии получил звание заслуженного мастера спорта
Общество, 28.06.2021
Для Сергея Хутакова эта новость стала неожиданной и приятной
В Бурятии в большой многодетной семье родились двойняшки
В Бурятии в большой многодетной семье родились двойняшки
Общество, 28.06.2021
Мальчики стали восьмым и девятым ребёнком в семье  
В Бурятии «ДоброДом» остро нуждается в волонтёрах
В Бурятии «ДоброДом» остро нуждается в волонтёрах
Общество, 28.06.2021
КВН-движение Бурятии призывает жителей Улан-Удэ стать волонтёрами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^