В Бурятии смогут отстранять от работы непривитых от COVID-19

Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев пояснил, что грозит за отказ от прививки от коронавируса тем, кого коснулась обязательная вакцинация.
- В соответствии с законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также положениями Трудового кодекса, отказ от вакцинации указанных в постановлении категорий граждан может повлечь отказ в приёме на работу или отстранение от работы, - сообщил Сергей Ханхареев.
Главный санврач Бурятии заявил, что обязательную вакцинацию планируется завершить к осени.
- Сегодня эпидситуация по COVID-19 в республике крайне неблагополучная. Болеют все: и взрослые, и дети. Болеют и работающие, и неработающие. Поэтому мною подписано постановление о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Именно вакцинация является самым эффективным методом в борьбе с COVID-19. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать ситуацию и снизить заболеваемость. Вакцинацию планируем завершить до 1 сентября. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации. На сегодняшний день реализация постановления в республике уже начата, - уточнил Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о вводе обязательной вакцинации для отдельных групп населения было объявлено в воскресенье, 27 июня.
Согласно постановлению, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие категории граждан:
- работники медицинских, образовательных организаций,
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
- студенты,
- лица старше 65 лет.
Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.