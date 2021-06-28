В Бурятии смогут отстранять от работы непривитых от COVID-19









Как сообщал «Байкал-Dailу», о вводе обязательной вакцинации для отдельных групп населения



Согласно постановлению, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие категории граждан:



- работники медицинских, образовательных организаций,



- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),



- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),



- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),



- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),



- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),



- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),



- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),



- студенты,



- лица старше 65 лет.



Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.

Как сообщал «Байкал-Dailу», о вводе обязательной вакцинации для отдельных групп населения было объявлено в воскресенье, 27 июня Согласно постановлению, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат- работники медицинских, образовательных организаций,- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),- студенты,- лица старше 65 лет.Должно быть привитоот общей численности сотрудников организации.

Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев пояснил, что грозит за отказ от прививки от коронавируса тем, кого коснулась обязательная вакцинация.- В соответствии с законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также положениями Трудового кодекса, отказ от вакцинации указанных в постановлении категорий граждан может повлечь отказ в приёме на работу или отстранение от работы, - сообщил Сергей Ханхареев.Главный санврач Бурятии заявил, что обязательную вакцинацию планируется завершить к осени.- Сегодня эпидситуация по COVID-19 в республике крайне неблагополучная. Болеют все: и взрослые, и дети. Болеют и работающие, и неработающие. Поэтому мною подписано постановление о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Именно вакцинация является самым эффективным методом в борьбе с COVID-19. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать ситуацию и снизить заболеваемость. Вакцинацию планируем завершить до 1 сентября. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации. На сегодняшний день реализация постановления в республике уже начата, - уточнил Ханхареев.