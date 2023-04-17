Прямые рейсы будут запущены в конце апреля
С 29 апреля авиакомпания «ИрАэро» запустит прямые рейсы из Иркутска в столицу Монголии Улан-Батор. Совершать полёты будут на самолётах «Суперджет-100».
Полёты с 29 апреля будут выполняться с частотой один раз в неделю по субботам, а с 29 мая – два раза в неделю, по понедельникам и субботам. Обратные рейсы по тем же дням.
– Мы рады, что будем первой отечественной авиакомпанией, которая в 2023 году возобновит рейсы в Улан-Батор, – прокомментировал открытие рейсов Юрий Лапин, генеральный директор «ИрАэро». – Между Иркутской областью и Монголией тесные деловые связи, поэтому на бортах наших самолётов мы ждём в первую очередь представителей бизнеса и туристов.
С 12 апреля авиакомпания «ИрАэро» также приступила к выполнению прямых рейсов из Иркутска и Красноярска в Маньчжурию (Китай).
У жителей Бурятии таким образом появилась альтернатива и возможность вылета в Монголию через Иркутск. Сейчас прямые полёты из Улан-Удэ в Улан-Батор также совершает монгольская авиакомпания Hunnu Air.
Жители Бурятии смогут летать в Монголию через Иркутск
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