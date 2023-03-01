Hunnu Air увеличивает частоту рейсов из Улан-Удэ в Улан-Батор до трёх

Но ежедневных полётов летом не будет

Монгольская авиакомпания Hunnu Air огласила летнее расписание полётов из Улан-Батора в столицу Бурятии. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

С 11 января Hunnu Air, летавшая в 2022 году в Улан-Удэ пять раз в неделю, сократила количество рейсов до двух. «Из-за низкой загрузки», - объясняли в авиакомпании.

Перевозчик в январе устроил в своём официальном telegram-канале опрос уже по поводу летнего расписания. Мнения жителей Бурятии разделились. Некоторые потенциальные пассажиры просили даже о ежедневных полётах, а также о более удобных стыковках в Улан-Баторе с рейсами в другие города Азии.

Расписание с 28 марта по 27 октября 2023 года

Вторник

Рейс MR727

Улан-Батор - Улан-Удэ 15:00 - 16:20

Рейс MR728

Улан-Удэ - Улан-Батор 17:20 - 18:40

Пятница, воскресенье

Рейс MR727

Улан-Батор - Улан-Удэ 22:30 - 23:50

Суббота, понедельник

Рейс MR728

Улан-Удэ - Улан-Батор 00:50 - 02:10

Стоимость билета зависит от даты и загрузки рейса, отметили в Hunnu Air.