На пожаре в Бурятии погиб пенсионер

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Бездыханное тело нашли в гостиной



Вечером, 13 апреля загорелся жилой дом в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии.



На момент прибытия пожарных очаг возгорания находился внутри дома, был потушен соседями и прибывшим добровольцем.



- В ходе разведки места пожара в гостиной комнате был обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. В результате пожара дом повреждён изнутри, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара послужило возгорание отопительного прибора.

