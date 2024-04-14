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На пожаре в Бурятии погиб пенсионер

На пожаре в Бурятии погиб пенсионер
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Бездыханное тело нашли в гостиной

Вечером, 13 апреля загорелся жилой дом в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии.

На момент прибытия пожарных очаг возгорания находился внутри дома, был потушен соседями и прибывшим добровольцем.

- В ходе разведки места пожара в гостиной комнате был обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. В результате пожара дом повреждён изнутри, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило возгорание отопительного прибора.
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