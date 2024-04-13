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В улан-удэнском СНТ подтопило несколько участков

В улан-удэнском СНТ подтопило несколько участков
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Подтопление произошло из-за затора льда на Селенге

Из-за затора льда на Селенге в одном из мест вода вышла из берегов. В СНТ «Академия» подтоплено несколько участков. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем телеграм-канале.

- На месте работают сотрудники ГО и ЧС, информируем местных жителей, обходим территории и дома, - написал он.

Также Игорь Шутенков отметил, что держит ситуацию на контроле.


подтопление

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