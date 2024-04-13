Подтопление произошло из-за затора льда на Селенге
Из-за затора льда на Селенге в одном из мест вода вышла из берегов. В СНТ «Академия» подтоплено несколько участков. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем телеграм-канале.
- На месте работают сотрудники ГО и ЧС, информируем местных жителей, обходим территории и дома, - написал он.
Также Игорь Шутенков отметил, что держит ситуацию на контроле.
В улан-удэнском СНТ подтопило несколько участков
Происшествия, Фото:
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