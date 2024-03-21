Улан-удэнец украл из магазина три пары смарт-часов

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вором оказался 19-летний студент



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу смарт-часов из магазина аксессуаров для телефонов в Советском районе Улан-Удэ. Вором оказался 19-летний горожанин, студент колледжа. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



- Установлено, что молодой человек похитил из торговой точки три пары смарт-часов: воспользовался занятостью продавцов, которые по неосторожности оставили приоткрытой одну из стеклянных витрин, а после скрылся. Ущерб составил около 14 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Недостачу товара работники магазина обнаружили спустя пару дней в ходе ревизии.



Задержанный оперативниками злоумышленник признался: смарт-часы он планировал продать, но не успел. Украденное у него изъято.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся дознание.

