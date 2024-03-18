У него изъяли два карабина и две сотни патронов
В Бурятии продолжаются рейды республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования. Так, в Муйском районе республики госинспектор Бурприроднадзора во время рейда задержал жителя Краснодара, который приехал на незаконную охоту.
Нарушитель находился на территории охотничьего хозяйства без разрешения на охоту и ношение оружия. Изъяты два карабина и более 200 патронов. Теперь нарушителя ожидает суд.
- Благодаря работе госинспектора удалось избежать незаконной охоты и были сохранены объекты животного мира республики, - сообщает Бурприроднадзор. - Напомним, что при осуществлении охоты необходимо иметь при себе разрешение на охоту, на оружие, охотничий билет.
В Бурятии охотнадзор задержал жителя Краснодара
Происшествия, Фото:
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У него изъяли два карабина и две сотни патронов
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