18 марта

17 марта

Популярное

В Бурятии охотнадзор задержал жителя Краснодара

В Бурятии охотнадзор задержал жителя Краснодара
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
У него изъяли два карабина и две сотни патронов

В Бурятии продолжаются рейды республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования. Так, в Муйском районе республики госинспектор Бурприроднадзора во время рейда задержал жителя Краснодара, который приехал на незаконную охоту.

Нарушитель находился на территории охотничьего хозяйства без разрешения на охоту и ношение оружия. Изъяты два карабина и более 200 патронов. Теперь нарушителя ожидает суд.

- Благодаря работе госинспектора удалось избежать незаконной охоты и были сохранены объекты животного мира республики, - сообщает Бурприроднадзор. - Напомним, что при осуществлении охоты необходимо иметь при себе разрешение на охоту, на оружие, охотничий билет.
Бурятия браконьерство охота

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии охотнадзор задержал жителя Краснодара
В Бурятии охотнадзор задержал жителя Краснодара
Происшествия, 18.03.2024
У него изъяли два карабина и две сотни патронов
Жительница Забайкалья перевела мошенникам свыше 6 млн рублей
Жительница Забайкалья перевела мошенникам свыше 6 млн рублей
Происшествия, 18.03.2024
Она поверила, что деньги нужно перевести на «безопасный счёт»
На Байкале поймали браконьера, ловившего омуль сетями
На Байкале поймали браконьера, ловившего омуль сетями
Происшествия, 18.03.2024
На задержанного возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ обрушилась часть стены пятиэтажного дома
В Улан-Удэ обрушилась часть стены пятиэтажного дома
Происшествия, 18.03.2024
Ранее оснований для признания дома аварийным не установили
В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу
В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу
Происшествия, 18.03.2024
Собака не залаяла при виде вора, так как раньше жила у него  
На Забайкальской железной дороге с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
На Забайкальской железной дороге с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
Происшествия, 18.03.2024
В столкновении с поездом пострадал водитель легковушки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^