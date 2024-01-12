В Бурятии вскрылись шокирующие подробности ДТП, вызвавшего страшный пожар в кафе



Эта история началась в конце августа. В тункинском посёлке Аршан Эта история началась в конце августа. В тункинском посёлке Аршан произошёл страшный пожар – вспыхнуло популярное местное кафе «ШангриЛа» на улице Трактовая. В него въехал автомобиль Mazda Demio. Водитель, не справившись с управлением, врезался прямо в резервуар с газом, и он загорелся. В иномарке в тот момент было ещё несколько человек.



Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его задержали. Как выяснилось, 21-летний парень Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его задержали. Как выяснилось, 21-летний парень угнал чужое авто. За руль он сел пьяным и без прав, а после произошедшего прятался у знакомых.



Пожар же тушили до вечера. Обошлось без пострадавших, однако деревянное здание площадью в 400 с лишним квадратных метров пламя уничтожило полностью – от него ничего не осталось.















Тогда владелец заведения Арсентий Тарнюев Тогда владелец заведения Арсентий Тарнюев заявил на встрече со СМИ, что уголовное дело на виновных не возбудили. На его беду отозвались только в следственном управлении СКР по Бурятии. Доведённый до отчаяния бизнесмен решил дойти до президента страны Владимира Путина и председателя следственного комитета России Александра Быстрыкина, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.



В тот же день Бастрыкин поручил руководителю СУ Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело и доложить о расследовании. Его взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.



С тех пор прошло четыре с лишним месяца. Парню, устроившему ДТП, предъявили обвинение по двум статьям – за угон автомобиля и за уничтожение чужого имущества в крупном размере (совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности – по части 2 статьи 168 Уголовного кодекса РФ). Потерпевшим по второму проходит Тарнюев.



По словам бизнесмена, дело возбудили в конце августа, а в конце октября лихачу избрали меру пресечения – подписку о невыезде. Сам он не признаёт свою вину, в содеянном не раскаивается и даже не принёс обычные человеческие извинения.



- Мы своей стороны не раз пытались установить контакт со стороной обвинения, на что они ясно дают понять, что не собираются встречаться с нами, приносить извинения и возмещать в какой-либо мере причинённый ущерб, – рассказывает предприниматель. – О чём это говорит? О том, что они не боятся уголовного наказания. Вопрос – почему? Район у нас маленький, все друг друга знают и всё-таки есть некоторые детали биографии личности обвиняемого. Его фамилию я называть не буду – ради личной безопасности. Но этот молодой человек – из весьма влиятельной и состоятельной семьи. Он на протяжении нескольких лет проживал на территории иностранного государства – Швеции. Социально адаптирован там, владеет иностранным языком.



Члены семьи сейчас продолжают проживать в Швеции, добавил Арсентий Тарнюев.



- Помимо этого, известно, что у стороны обвинения есть весьма влиятельные родственники в силовых структурах и правоохранительных органах, – подчеркнул он.









Владелец сгоревшего кафе встретился с замруководителя СУ СКР по Бурятии и высказал ему свои опасения, касающиеся уголовного дела, в частности – что его могут заволокитить и виновник не понесёт должного наказания. Пока потерпевшая сторона воздерживается от какой-либо оценки расследования, поскольку оно продолжается.



- Какую-то предварительную оценку можно будет дать позже. В ответ на наши опасения по поводу связей обвиняемых руководство следственного управления заверило, что уголовное дело изымается из производства Тункинского (межрайонного) следственного отдела и будет передано в отдел по расследованию особо важных дел, – поделился Арсентий Тарнюев



Кроме того, предприниматель ждёт личного приёма у Бастрыкина и надеется, что он состоится уже скоро.



Здание из бруса, построенное в 2009 году, оказалось не застраховано. Сначала ущерб оценили в 40 миллионов рублей, теперь эта сумма возросла до 48 миллионов. И то – по предварительным оценкам, ведь экспертизы ещё не было. Люди, которые работали в «ШангриЛа», разом лишились работы и средств к существованию – всего там трудилось более 20 человек. Восстанавливать кафе приходится с нуля. Ради этого хозяева залезли в огромные кредиты и заложили всё, что у них есть.



- В кафе ведутся восстановительные работы. Наша семья заложила имеющееся имущество, жилой дом, автомобиль. Взяли банковские кредиты, взаймы у родственников, друзей, неравнодушных людей, чтобы оплатить монтажные работы, – отмечает Арсентий Тарнюев.











Заведение готово на треть. Надеяться остаётся только на свои силы. Кафе, кстати, было семейным бизнесом.



- Судя по всему, обвиняемый надеется на своё влиятельное положение, влиятельных родственников и думает, что сможет избежать уголовного наказания. Я озвучил эти опасения в следственном комитете, в том числе – относительно того, что обвиняемый до суда может скрыться на территории Швеции. Руководство СУ заверило, что можно не переживать – соответствующие меры примут, – заключил бизнесмен.









