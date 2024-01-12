В Бурятии вскрылись шокирующие подробности ДТП, вызвавшего страшный пожар в кафе

Эта история началась в конце августа. В тункинском посёлке Аршан произошёл страшный пожар – вспыхнуло популярное местное кафе «ШангриЛа» на улице Трактовая. В него въехал автомобиль Mazda Demio. Водитель, не справившись с управлением, врезался прямо в резервуар с газом, и он загорелся. В иномарке в тот момент было ещё несколько человек.
Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его задержали. Как выяснилось, 21-летний парень угнал чужое авто. За руль он сел пьяным и без прав, а после произошедшего прятался у знакомых.
Пожар же тушили до вечера. Обошлось без пострадавших, однако деревянное здание площадью в 400 с лишним квадратных метров пламя уничтожило полностью – от него ничего не осталось.
Тогда владелец заведения Арсентий Тарнюев заявил на встрече со СМИ, что уголовное дело на виновных не возбудили. На его беду отозвались только в следственном управлении СКР по Бурятии. Доведённый до отчаяния бизнесмен решил дойти до президента страны Владимира Путина и председателя следственного комитета России Александра Быстрыкина, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.
В тот же день Бастрыкин поручил руководителю СУ Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело и доложить о расследовании. Его взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
С тех пор прошло четыре с лишним месяца. Парню, устроившему ДТП, предъявили обвинение по двум статьям – за угон автомобиля и за уничтожение чужого имущества в крупном размере (совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности – по части 2 статьи 168 Уголовного кодекса РФ). Потерпевшим по второму проходит Тарнюев.
По словам бизнесмена, дело возбудили в конце августа, а в конце октября лихачу избрали меру пресечения – подписку о невыезде. Сам он не признаёт свою вину, в содеянном не раскаивается и даже не принёс обычные человеческие извинения.
- Мы своей стороны не раз пытались установить контакт со стороной обвинения, на что они ясно дают понять, что не собираются встречаться с нами, приносить извинения и возмещать в какой-либо мере причинённый ущерб, – рассказывает предприниматель. – О чём это говорит? О том, что они не боятся уголовного наказания. Вопрос – почему? Район у нас маленький, все друг друга знают и всё-таки есть некоторые детали биографии личности обвиняемого. Его фамилию я называть не буду – ради личной безопасности. Но этот молодой человек – из весьма влиятельной и состоятельной семьи. Он на протяжении нескольких лет проживал на территории иностранного государства – Швеции. Социально адаптирован там, владеет иностранным языком.
Члены семьи сейчас продолжают проживать в Швеции, добавил Арсентий Тарнюев.
- Помимо этого, известно, что у стороны обвинения есть весьма влиятельные родственники в силовых структурах и правоохранительных органах, – подчеркнул он.
Владелец сгоревшего кафе встретился с замруководителя СУ СКР по Бурятии и высказал ему свои опасения, касающиеся уголовного дела, в частности – что его могут заволокитить и виновник не понесёт должного наказания. Пока потерпевшая сторона воздерживается от какой-либо оценки расследования, поскольку оно продолжается.
- Какую-то предварительную оценку можно будет дать позже. В ответ на наши опасения по поводу связей обвиняемых руководство следственного управления заверило, что уголовное дело изымается из производства Тункинского (межрайонного) следственного отдела и будет передано в отдел по расследованию особо важных дел, – поделился Арсентий Тарнюев
Кроме того, предприниматель ждёт личного приёма у Бастрыкина и надеется, что он состоится уже скоро.
Здание из бруса, построенное в 2009 году, оказалось не застраховано. Сначала ущерб оценили в 40 миллионов рублей, теперь эта сумма возросла до 48 миллионов. И то – по предварительным оценкам, ведь экспертизы ещё не было. Люди, которые работали в «ШангриЛа», разом лишились работы и средств к существованию – всего там трудилось более 20 человек. Восстанавливать кафе приходится с нуля. Ради этого хозяева залезли в огромные кредиты и заложили всё, что у них есть.
- В кафе ведутся восстановительные работы. Наша семья заложила имеющееся имущество, жилой дом, автомобиль. Взяли банковские кредиты, взаймы у родственников, друзей, неравнодушных людей, чтобы оплатить монтажные работы, – отмечает Арсентий Тарнюев.
Заведение готово на треть. Надеяться остаётся только на свои силы. Кафе, кстати, было семейным бизнесом.
- Судя по всему, обвиняемый надеется на своё влиятельное положение, влиятельных родственников и думает, что сможет избежать уголовного наказания. Я озвучил эти опасения в следственном комитете, в том числе – относительно того, что обвиняемый до суда может скрыться на территории Швеции. Руководство СУ заверило, что можно не переживать – соответствующие меры примут, – заключил бизнесмен.