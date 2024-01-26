26 января

25 января

Популярное

В Бурятии началась подготовка ко II Международному буддийскому форуму

В Бурятии началась подготовка ко II Международному буддийскому форуму
Общество,  Фото:организаторы форума

Он пройдёт в августе

Второй Международный буддийский форум состоится в августе 2024 года в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики. Он пройдёт на площадках Улан-Удэ и Иволгинского дацана, который является центром Буддийской традиционной Сангхи России и резиденцией Пандидо Хамбо ламы.

- Бурятия готовится к проведению II Международного буддийского форума. Регион обладает бесценными знаниями и всей необходимой базой для глубокого обсуждения вопросов буддизма и буддологии, - заявил глава республики Алексей Цыденов. - Опыт проведения I Международного буддийского форума показал важность, значимость и актуальность поднимаемых вопросов, в том числе, вопросы единения в непростых современных реалиях.

По словам Цыденова, Бурятия в дни первого форума стала мировым центром обсуждения вопросов буддизма.

- На форум приехали представители всех ключевых стран, где исповедуют буддизм. Представительный состав делегаций Индии и Китая, которые возглавляли посол Индии в РФ и заместитель Председателя Китайской буддийской ассоциации, а также участие послов Таиланда и Шри-Ланки, высшее руководство Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Камбоджи показали, что Россия - удобная площадка для международных контактов по линии буддизма. Также это яркий сигнал всему мировому сообществу, что Россия открыта для диалога и у неё есть надёжные партнёры и друзья.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый буддийский форум прошёл в Улан-Удэ в августе 2023 года.


возрастное ограничение 0+ 

Правительство РБ буддизм форум Цыденов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя
В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя
Общество, 26.01.2024
Однако выдворять из России его не стали
В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе
В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе
Общество, 26.01.2024
Двери там не закрываются «из соображений безопасности»
В столице Бурятии заменят лифты 25-летней давности
В столице Бурятии заменят лифты 25-летней давности
Общество, 26.01.2024
За год их обновят в четырёх многоэтажках
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
Общество, 26.01.2024
В суде также приводили о том, что машина супругам уже не принадлежит
В Улан-Удэ на ночь перекроют дорогу
В Улан-Удэ на ночь перекроют дорогу
Общество, 26.01.2024
На Шаляпина проведут земляные работы
В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог
В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог
Общество, 26.01.2024
Ещё около 30 км обновлено путём устройства защитных слоёв
В Бурятии военные следователи регулярно встречаются с военнослужащими
В Бурятии военные следователи регулярно встречаются с военнослужащими
Общество, 26.01.2024
Им рассказали об условиях прохождения военной службы в системе Следственного комитета 
В Бурятии торжественно откроют Год семьи
В Бурятии торжественно откроют Год семьи
Общество, 26.01.2024
В мероприятии примут семьи со всей республики
В Улан-Удэ хозяева дома со сгоревшими животными настаивают на версии о поджоге
В Улан-Удэ хозяева дома со сгоревшими животными настаивают на версии о поджоге
Общество, 26.01.2024
Они уверены, что пожар начался вовсе не из-за проводки
В Бурятии проведут молебны, посвящённые Сагаалгану
В Бурятии проведут молебны, посвящённые Сагаалгану
Общество, 26.01.2024
В этом году лунный Новый год отметят 10 февраля
Чита примет второй этап Российской выставки племенных овец и коз
Чита примет второй этап Российской выставки племенных овец и коз
Общество, 26.01.2024
Хозяйства Забайкалья готовят лучших животных для предстоящей выставки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^