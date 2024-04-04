«Работа не отпускает»: Глава Бурятии рассказал, как без продыха трудится в отпуске

Уехавший в Москву Алексей Цыденов надеется, что его всё-таки получится отгулять
Главе Бурятии пришлось уехать в Москву. Сейчас в разгаре – подготовка к заседанию президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Алексей Цыденов отправился в столицу, несмотря на начавшийся недавно законный отдых.
- Вроде с 1 по 15 апреля в отпуске, но работа не отпускает, – написал он на своей странице во «ВКонтакте». – Вчера в срочном порядке опять был в Москве. 9 апреля (полномочный представитель президента России в ДФО) Юрий Трутнев проведёт президиум комиссии по развитию Дальнего Востока. На нём в том числе будут распределяться лимиты по строительству арендного жилья.
Руководитель региона разъяснил суть этого проекта.
- Жильё строится с отделкой и необходимой меблировкой для работников конкретного предприятия за счёт средств ДОМ. РФ. И в последующем специалисты получают двухкомнатную квартиру в долгосрочную аренду по очень льготной стоимости – порядка 11 тысяч рублей в месяц. Это становится возможным, поскольку треть суммы оплачивают из федерального бюджета, треть отдаёт работодатель и только треть – сам квартиросъёмщик, – отметил Цыденов
Готовность покрывать часть расходов на съёмные квартиры своим сотрудникам выразили два предприятия – Улан-Удэнский авиазавод и Приборостроительное производственное объединение.
- Потребность в этом есть, но требовались решения о финансировании на уровне Ростеха, – добавил глава. – Накануне состоялась встреча с Сергеем Чемезовым (глава корпорации «Ростех» – прим.), и он поддержал участие в проекте и «Авиазавода», и «Приборки». Для УУАЗ у нас уже заявлено и поддержано 300 квартир, для УУППО дополнительно заявили 200.
В следующий вторник, 9-го числа, как раз и будет рассматриваться возможность дополнительного распределения денег на строительство арендного жилья.
- Мы готовы. Работаем! – подчеркнул Алексей Цыденов.
Он сообщил, что уже вернулся домой и отпуск продолжается. «Надеюсь, что получится отгулять», – заявил глава РБ.
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