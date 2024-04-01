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В Иркутской области работу мэра района предложили оценить от «хорошо» до «супер»

В Иркутской области работу мэра района предложили оценить от «хорошо» до «супер»
Власть, 
В опросе отсутствовали отрицательные варианты ответа

29 марта администрация Чунского района Иркутской области запустила в своём официальном Telegram-канале онлайн-опрос. Местных жителей попросили оценить работу мэра Николая Хрычова. Однако на выбор они предложили только три положительных ответа – «Супер», «Отлично» и «Хорошо». Нейтральных или негативных оценок опрос не предусматривал.

Внимание на «похвальное» голосование обратили не только региональные СМИ, но крупные федеральные издания.

«Как вам такие голосования: «Здорово», «Прекрасно», «Восхитительно», - иронизирует паблик «Иркутск №1»,

«Самопрезентация в Сети – дело тонкое», - пишет паблик «Братчане».

Вскоре после резонанса голосование в Telegram-канале удалили. Перед этим количество проголосовавших достигло уже 10 тысяч человек – большинство были привлечены как раз благодаря федеральным СМИ. Лидировал вариант «Супер».

Отметим, комментарии под всеми постами администрации Чунского района на данный момент недоступны.

мэр

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