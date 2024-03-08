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Глава Бурятии приехал поздравить работающих 8 марта женщин

Глава Бурятии приехал поздравить работающих 8 марта женщин
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов: «Вы по-настоящему наполняете нашу жизнь смыслом, любовью и радостью»

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил с Международным женским днём тех, кто, несмотря на праздник, сегодня находится на рабочем месте. Так, он посетил хлебный цех, поздравил водителя, кондуктора и пассажирок трамвая, а также навестил ветерана труда Тамару Мурзину.

- Поздравляю вас с днём 8 марта, с Международным женским днём! Это самый весенний, самый нежный и тёплый праздник, который согревает наши сердца. Уважаемые женщины, вы по-настоящему наполняете нашу жизнь смыслом, любовью и радостью. И даже в такой праздник многие женщины на посту, работают, несут службу! Таким нашим женщинам особенная благодарность, особое уважение и почёт, - поздравил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии навестил участника трудового фронта, ветерана труда Тамару Малановну Мурзину, которая 32 года отработала на приборостроительном заводе, была передовиком производства. В годы Великой Отечественной войны она работала на сеноуборке, на прополке пшеницы, за что награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

В феврале этого года Тамара Малановна отметила своё 90-летие, и несмотря на возраст, всегда в движении, занимает активную жизненную позицию. У Тамары Малановны 3 детей, 8 внуков и 2 правнука. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия 8 марта глава РБ

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