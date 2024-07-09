В Бурятию на буддийский форум приедут гости из 11 стран

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Открытие мероприятия состоится 13 августа



На сегодня участие во II международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+) подтвердили представители 11 государств: Индии, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Камбоджи, Непала, Бангладеша и Пакистана. Мероприятие состоится с 12 по 14 августа в Улан-Удэ.



- Бурятия в очередной раз доказывает, что Бурятия – это ворота в Азию. Мы принимаем азиатский юридический форум, научную конференцию к 85-летию битвы на Халхин-Голе. Предстоящий буддийский форум – одно из ключевых событий, которое объединит весь буддийский мир в России, послужит укреплению международных контактов. Это уникальная площадка, на которой вопросы буддизма обсуждают вместе политики, учёные и религиозные деятели, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В частности, в работе форума примут участие иностранные послы, ректоры буддийских университетов, представители общественных и научных организаций, буддийские священнослужители. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.



В первый день форума, 12 августа, в институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН пройдёт международная научная конференция «Буддизм в условиях изменяющегося мира». Она будет посвящена буддологическим исследованиям в России и мире, истории и философии буддизма, буддийской культуре и образованию, а также взаимодействию науки и буддизма.



В этот же день в национальном музее откроется выставка «Шедевры буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа» (0+). Вечером гостей ждёт выступление мастеров искусств Бурятии.



Открытие II международного форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» состоится во вторник, 13 августа, в физкультурно-спортивном комплексе Республики Бурятия. В рамках дискуссионных панелей будут обсуждаться вопросы, посвящённые буддийскому образованию, буддийской концепции сознания и её значению в современных практиках, традиционной восточной медицине, буддизму и экологии, традиционным ценностям, международному паломничеству и туризму, а также 260-летию установления института Пандито Хамбо лам в России.



14 августа форум продолжится на территории Иволгинского дацана «Хамбын хурэ» - центра Буддийской традиционной Сангхи России. Гости форума смогут принять участие в молебне, а также поклониться нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, феномену которого в этот же день будет посвящена конференция. По предложению Сангхи России здесь будут обсуждаться послания Пандито Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова. Кроме этого, в 2024 году институту Пандито Хамбо-лам исполняется 260 лет - этому событию будет посвящена отдельная секция.



Предваряя начало II международного буддийского форума, в Иволгинском дацане пройдут учения Белой Тары и обряд построения мандалы.



- Регистрация на форум проходит до 5 августа на официальном сайте, она позволит участникам посетить тематические площадки форума, образовательную и культурную части, - сообщает пресс-служба правительства РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

