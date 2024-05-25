Улан-удэнцам выплатят вознаграждение за информацию о сливах жидких отходов

Размер вознаграждения – 10 тысяч



МУП «Водоканал» выплатит вознаграждения жителям Улан-Удэ за сообщения о незаконных сливах жидких бытовых отходов.



- В Улан-Удэ продолжают оставаться актуальными случаи нелегальных сливов жидких бытовых и строительных отходов, которые загрязняют окружающую среду и засоряют канализационные сети. Для решения этой проблемы и борьбы с нелегальными перевозчиками мы рассчитываем на помощь жителей! Если вы стали свидетелями несанкционированного слива ЖБО, то сообщите нам, просто позвонив или написав сообщение на телефон: 8-924-017-10-28 (Viber, WhatsApp). Получите 10 000 рублей за каждый обнаруженный факт слива! – обратились к горожанам в МУП.



Здесь отметили, что анонимность всем обратившимся гарантирована.



- Давайте позаботимся об экологии родного края вместе! Ведь сброс нечистот вне установленных мест приводит к засорению, заиливанию коллекторов и, как следствие, к коммунальным авариям, в том числе с выходом сточных вод на поверхность земли, - заключили в МУП «Водоканал».

