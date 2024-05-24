В Забайкальском крае зенитчики отразили авиаудар условного противника

Общество, Фото: из архива

В ходе учебного боя группа «неприятеля» была уничтожена



Военнослужащие зенитного ракетного соединения гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа отразили авиаудар условного противника на полигоне в Забайкальском крае.



- В ходе тренировки зенитчики отработали задачи по инженерному оборудованию позиций для ЗРК «БУК», проведению разведки воздушной обстановки в зоне ответственности, обнаружению, идентификации и сопровождению целей, имитирующих ударные вертолеты условного противника. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника, попытавшейся сорвать работу расчетов перед нанесением авиаудара. В ходе учебного боя группа «неприятеля» была уничтожена, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Расчёты выполнили нормативы по развёртыванию зенитного ракетного комплекса, приведению его в боевую готовность. Также отработали практические действия по выполнению учебных (электронных) пусков, уничтожив свыше 10 воздушных целей условного противника.



При проведении занятий особое внимание уделялось противодействию беспилотным летательным аппаратам «противника», которые могут выполнять как разведывательные, так и ударные функции.

