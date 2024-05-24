Забайкальские бурундуки проинспектировали работу сотрудников нацпарка

Общество, Фото: национальный парк «Чикой».

Зверьки подбадривали людей звонким цыканьем



В Забайкальском крае в начале мая в объектив фотокамеры попали любознательные бурундуки, внимательно наблюдающие за ходом работ, которые выполняли государственные инспекторы национального парка «Чикой».



Сотрудники парка на кордоне «Буркал» осуществляли работы по его обустройству, а также биотехнические и противопожарные мероприятия. Здесь они заметили наблюдающих за ними бурундуков. Животные совсем не боялись людей, они внимательно наблюдали за ходом работ, подбадривая звонким отрывистым цыканьем.



- На фотографиях запечатлён бурундук азиатский (сибирский), млекопитающее семейства беличьих отряда грызунов. Период его активности — с первых чисел апреля до последней декады октября. В малопосещаемых лесных массивах близко к себе не подпускает, но проявляет крайнее любопытство, - отметил младший научный сотрудник Дмитрий Болдырев.

