Зверьки подбадривали людей звонким цыканьем
В Забайкальском крае в начале мая в объектив фотокамеры попали любознательные бурундуки, внимательно наблюдающие за ходом работ, которые выполняли государственные инспекторы национального парка «Чикой».
Сотрудники парка на кордоне «Буркал» осуществляли работы по его обустройству, а также биотехнические и противопожарные мероприятия. Здесь они заметили наблюдающих за ними бурундуков. Животные совсем не боялись людей, они внимательно наблюдали за ходом работ, подбадривая звонким отрывистым цыканьем.
- На фотографиях запечатлён бурундук азиатский (сибирский), млекопитающее семейства беличьих отряда грызунов. Период его активности — с первых чисел апреля до последней декады октября. В малопосещаемых лесных массивах близко к себе не подпускает, но проявляет крайнее любопытство, - отметил младший научный сотрудник Дмитрий Болдырев.
Забайкальские бурундуки проинспектировали работу сотрудников нацпарка
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