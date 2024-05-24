В Иркутске из-за Дня города введут ограничения на продажу алкоголя

Они будут действовать 30, 31 мая и 2 июня



В Иркутске вводятся ограничения розничной продажи алкогольной продукции в связи с празднованием Дня города. В соответствии с постановлением правительства Иркутской области «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» и распоряжением заместителя мэра Иркутска определены даты, время и границы мест проведения мероприятий, посвящённых празднованию.



Отметим, что мероприятия пройдут 30, 31 мая и 2 июня в 23 местах. Ознакомиться с ними можно через официальный портал Иркутской области.



В службе потребительского рынка и лицензирования региона сообщили, что запрет касается розничной реализации алкоголя в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий, а также в радиусе 100 метров от их расположения. Запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.



- Продажа алкоголя (включая пиво и пивные напитки) во время и местах проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, - сообщили в пресс-служба правительства Иркутской области.



