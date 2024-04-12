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В Иркутской области в этом году будут работать 96 садоводческих маршрутов

В Иркутской области в этом году будут работать 96 садоводческих маршрутов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дачные маршруты в регионе очень популярны

В муниципальных образованиях Иркутской области в этом году будет работать 96 сезонных садоводческих маршрутов. Их откроют в 19 территориях региона. Традиционно самое большое количество – в Иркутском районе – 19, в Братске и Братском районе – 16, в Ангарском городском округе и в Усольском районе – по 12, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подготовку к началу работы обсудили во время совещания под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В нём приняли участие областной союз садоводов и муниципалитеты, где выполняют садоводческие маршруты.

– Садоводческие маршруты в Иркутской области очень популярны. В 2023 году только льготники совершили около 500 тысяч поездок. Наша задача – обеспечить осуществление перевозок. Перед открытием сезона необходимо обследовать дорожные условия и безопасность пассажиров в пути. В этом году с помощью специального казначейского кредита Фонда развития территорий город Иркутск получил 81 автобус, согласно достигнутым договорённостям, 19 из них должны выйти на межмуниципальные садоводческие маршруты в Иркутском районе. Для себя сформировали позицию, что в будущем, приобретая автобусы, мы будем рассматривать в первоочередном порядке их использование для садоводческих маршрутов, – сказал Игорь Кобзев.

Сейчас в муниципальных образованиях региона завершают обслуживание автотранспорта, обследуют состояние автодорог по садоводческим маршрутам. На данный момент требованиям безопасности дорожного движения соответствуют 53 маршрутов, ещё по 43 устраняют выявленные недостатки. В Иркутском районе по всем 19 маршрутам перевозки начнут 20 апреля, по 69 маршрутам по территории Иркутской области – 1 мая. В связи с погодными условиями – с наличием снежного покрова на дорогах – по восьми маршрутам, которые находятся в Нижнеилимском и Усть-Илимском районах, начнут выполнять перевозки во второй половине мая.

– Губернатором поставлена задача министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области разработать нормативно-правовой акт, где будут оговорены сроки подготовки дорог к началу перевозок. В первую очередь, это коснётся дорог местного значения. Это позволит понимать всем меру своей ответственности, потому что только по 19 маршрутам Иркутска в 2023 году было перевезено 310 тысяч человек. Это колоссальное число. Мы должны обеспечить безопасность поездок, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Иркутская область дачники пассажирские перевозки

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