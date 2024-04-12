Каждый четвёртый уходит с новой работы ещё до его окончания
Во многих компаниях при трудоустройстве есть так называемый испытательный срок – определённый период для проверки нового работника. Его назначают сотрудникам, подписавшим с работодателем трудовой договор.
По окончании этого срока зарплата, как правило, повышается. Опрос, который провели представители сервиса SuperJob, показал, что она увеличивается в 67% улан-удэнских компаний. В среднем – на 19%.
Однако каждый четвёртый житель бурятской столицы проверку не выдерживает. Респонденты признались, что ещё до её завершения уходили по собственной инициативе и лишь 6% признались, что их увольняли работодатели.
Эксперты рассказали, сколько улан-удэнцев не выдерживают испытательный срок
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