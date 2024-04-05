Бурятию накроет непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ветер усилится до 24 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 апреля в республике холодная погода. По юго-западу и югу преимущественно без осадков, на остальной территории облачно с прояснением, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20, по северной половине до 24 м/с. Днём +4,+9, по югу и юго-западу +10,+15, по крайнему северу -2,+3.



В Улан-Удэ утром и днём дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-17 м/с. Температура днём +6,+8.

