Учреждение погрязло в долгах
В улан-удэнском приюте для собак «Ананда» бьют тревогу: он оказался на грани выживания. Расходы в учреждении превысили доходы и денег теперь не хватает на самое элементарное.
- Это похоже на плавание в худой лодке – одну дыру заткнул и тут же пробило другую, – говорится на официальной странице «Ананды» во «ВКонтакте». – Мы не можем вакцинировать всех собак, доделать ремонт в ветеринарном блоке, пробурить вторую скважину и начать устанавливать забор.
Кроме того, нужно демонтировать старые вольеры, которые заливает водой, и сделать новые. У учреждения есть и долги перед ветеринарной клиникой.
Жителей Бурятии просят помочь животным. Для этого достаточно записаться в кураторы и каждый месяц перечислять приюту фиксированную сумму – 1500 рублей. Все реквизиты есть в группе в ВК vk.com/anandapriut.
В приюте заявили, что там уже начался отток прежних кураторов.
- Одни молча уходят и не отвечают на сообщения, вторые переходят в другие приюты. Осуждаем ли мы? Нет, не осуждаем. У каждого свой путь, – отметили в «Ананде».
Собачий приют в Улан-Удэ оказался на грани выживания
Общество, Фото:
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