В Бурятии сохранится тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике до +13 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 26 марта, по республике переменная облачность, без осадков, днём по юго-западу и северному Прибайкалью снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +8,+13, местами от -1,+4.



В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём 9-11 градусов тепла.



