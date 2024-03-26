В республике до +13 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 26 марта, по республике переменная облачность, без осадков, днём по юго-западу и северному Прибайкалью снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +8,+13, местами от -1,+4.
В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём 9-11 градусов тепла.
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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