В Бурятии девушка хотела сократить путь через поле и заблудилась

На помощь ей пришли спасатели



Вечером 21 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал о потерявшейся в Иволгинском районе девушке.



Как выяснилось, 24-летняя девушка в районе аэропорта решила сократить свой путь через поле. Но через некоторое время упёрлась в болото.



Поняв, что заблудилась, она позвонила на номер 112, где её соединили со спасателями.



- Прибыв на место поиска, спасатели нашли девушку в трёх километрах от села Гурульба. В удовлетворительном состоянии она была доставлена в населённый пункт, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

