В Улан-Удэ из-за пробок изменится расписание на маршруте №25





На автобусном маршруте №25 изменится расписание. Он начнёт действовать с 22 марта в будние и выходные дни, сообщили мэрии Улан-Удэ.- Изменение расписания на маршруте связано с увеличением времени на рейс из-за высокого автомобильного трафика по маршруту, - пояснили в мэрии.Схема движения маршрута №25 остаётся прежней.