В Бурятии стартует турнир студенческих спортклубов

Команды сразятся в 5 видах спорта



Совсем скоро, 20 марта, в Бурятии стартует региональный этап всероссийского клубного турнира ассоциации студенческих спортивных клубов России. Мероприятие проведут в Улан-Удэ среди студенческих спортивных клубов республики.



Местом проведения станет спортивный зал Бурятского госуниверситета на ул. Куйбышева 1а. Соревнования пройдут с 20 по 21 марта. Начало турнира: в 11:00.



В соревнованиях принимают участие команды студенческих спортивных клубов образовательных организаций высшего и профессионального образования Бурятии. К участию в региональном этапе допускаются не более 2 команд от одной образовательной организации. Команды состоят из 8 человек: 4 женщины и 4 мужчины. Допускаются студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной формы обучения в возрасте от 16 до 35 лет.



Турнир включает в себя соревнования по следующим видам спорта: доджбол, кроссфит, перетягивание каната, «Спортивный» квиз и волейбол 4 на 4.



Как сообщает АССК России по РБ, для участия нужно иметь профиль на национальном портале студенческого спорта. Отсканированную копию заявки нужно отправить по электронному адресу: baikal_wolves@bk.ru не позднее 19 марта.



Возрастное ограничение: 6+.



