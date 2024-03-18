18 марта

17 марта

Популярное

В Бурятии стартует турнир студенческих спортклубов

В Бурятии стартует турнир студенческих спортклубов
Общество,  Фото:pixabay.com
Команды сразятся в 5 видах спорта

Совсем скоро, 20 марта, в Бурятии стартует региональный этап всероссийского клубного турнира ассоциации студенческих спортивных клубов России. Мероприятие проведут в Улан-Удэ среди студенческих спортивных клубов республики.

Местом проведения станет спортивный зал Бурятского госуниверситета на ул. Куйбышева 1а. Соревнования пройдут с 20 по 21 марта. Начало турнира: в 11:00.

В соревнованиях принимают участие команды студенческих спортивных клубов образовательных организаций высшего и профессионального образования Бурятии. К участию в региональном этапе допускаются не более 2 команд от одной образовательной организации. Команды состоят из 8 человек: 4 женщины и 4 мужчины. Допускаются студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной формы обучения в возрасте от 16 до 35 лет.

Турнир включает в себя соревнования по следующим видам спорта: доджбол, кроссфит, перетягивание каната, «Спортивный» квиз и волейбол 4 на 4.

Как сообщает АССК России по РБ, для участия нужно иметь профиль на национальном портале студенческого спорта. Отсканированную копию заявки нужно отправить по электронному адресу: baikal_wolves@bk.ru не позднее 19 марта.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия спорт вузы ссузы студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выберут «Семьи года - 2024»
В Бурятии выберут «Семьи года - 2024»
Общество, 18.03.2024
В республике стартовал отборочный этап конкурса
В заповеднике Бурятии провели фестиваль соболей
В заповеднике Бурятии провели фестиваль соболей
Общество, 18.03.2024
По словам организаторов, в программе было много интересного и познавательного
Награждены лучшие учителя бурятского языка и литературы
Награждены лучшие учителя бурятского языка и литературы
Общество, 18.03.2024
Гран-при завоевала учитель лицея-интерната в Улан-Удэ
В Бурятии прошла молодёжная акция «Большой компанией на выборы!»
В Бурятии прошла молодёжная акция «Большой компанией на выборы!»
Общество, 18.03.2024
В ней приняли участие несколько тысяч студентов республики
На Байкале обнаружили новые грязевые вулканы
На Байкале обнаружили новые грязевые вулканы
Общество, 18.03.2024
Они расположены в северо-западной части озера
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО
Общество, 18.03.2024
Команда завоевала «серебро» турнира
Рукопашники Бурятии завоевали 5 медалей в Монголии
Рукопашники Бурятии завоевали 5 медалей в Монголии
Общество, 18.03.2024
Спортсмены выиграли одно «золото» и четыре «серебра»
Уроженка Бурятии стала героиней телешоу «Ждули»
Уроженка Бурятии стала героиней телешоу «Ждули»
Общество, 18.03.2024
Женщина на всю страну рассказала о любви к заключённому, совершившему убийство
Шашист из Бурятии стал дважды призёром первенства России
Шашист из Бурятии стал дважды призёром первенства России
Общество, 18.03.2024
Спортсмен завоевал «бронзу» и «серебро»
В Улан-Удэ усилили работу по уборке снега
В Улан-Удэ усилили работу по уборке снега
Общество, 18.03.2024
Пескоразбрасывающие машины будут работать и ночью
Самбисты из Бурятии отправятся на чемпионы мира и Европы
Самбисты из Бурятии отправятся на чемпионы мира и Европы
Общество, 18.03.2024
Соревнования пройдут в Сербии и Киргизии
«Мы едины»: Жителей Бурятии поблагодарили за поддержку президента
«Мы едины»: Жителей Бурятии поблагодарили за поддержку президента
Общество, 18.03.2024
Итоги выборов прокомментировал председатель Улан-Удэнского горсовета и гендиректор Приборостроительного объединения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^