Её перекроют в понедельник
18 марта в Улан-Удэ перекроют единственную официально разрешенную ледовую переправу – она находится в микрорайоне Мостовой.
Переправу открыли в начале декабря прошлого года для обеспечения транспортной доступности жителей отдалённого микрорайона. Путь огородили вешками, а всю зиму здесь проводили грейдирование.
После закрытия переправы жители мкрн Мостовой будут ездить через посёлок Турунтаево.
- Просим всех автомобилистов беречь себя и не пересекать ледовую переправу в мкрн Мостовой на автомобилях, - обратилась к жителям администрация города.
В Улан-Удэ закроют единственную ледовую переправу
Общество, Фото:
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