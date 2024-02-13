Большинство из них живут в Улан-Баторе
В Монголии проживают 130 пожилых людей в возрасте 100 лет и свыше. Такие данные приводит национальный статистический комитет страны.
В сообщении говорится, что 69 долгожителей проживают в аймаках, а 61 – в столице, Улан-Баторе. При этом число женщин составляет 108, а мужчин – 22 человека.
Наибольшее количество долгожителей – 18 человек в возрасте 100 лет и старше – проживают в столичном районе Хан-Уул, а 8 – в аймаках Уверхангай и Тув. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии награждены лауреаты государственных премий республики
Теперь он учит детей истории
Они заняли все первые места турнира
Они продолжат получать пособие даже в случае трудоустройства
Фестиваль состоится в селе Ацагат
Ранее они прошли специальное обучение
Колонну Бурятии украшал красный дракон. ФОТО
У сборной республики12 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых наград
Их пустили на резиновые покрытия на детских площадках и беговых дорожках
В соцсетях решили, что название торгового центра оскорбляет участников СВО
Всего спортсмены завоевали 164 медали
Потепление в республике будет недолгим
Большинство горожан даже не собираются его отмечать
Госпремию вручили в первый день Сагаалгана
Правоохранители сразились в настольный теннис