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В Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше

В Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Большинство из них живут в Улан-Баторе

В Монголии проживают 130 пожилых людей в возрасте 100 лет и свыше. Такие данные приводит национальный статистический комитет страны.

В сообщении говорится, что 69 долгожителей проживают в аймаках, а 61 – в столице, Улан-Баторе. При этом число женщин составляет 108, а мужчин – 22 человека.

Наибольшее количество долгожителей – 18 человек в возрасте 100 лет и старше – проживают в столичном районе Хан-Уул, а 8 – в аймаках Уверхангай и Тув. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия статистика долгожитель

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