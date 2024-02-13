В Улан-Удэ на Сагаалган раздали звания и госпремии

В Бурятии награждены лауреаты государственных премий республики
В Улан-Удэ награждены лауреаты государственных премий Бурятии. Церемония награждения состоялась в ходе праздничного концерта «Амар мэндэ, Сагаан hара!» в ФСК 10 февраля.
Так, указом главы РБ государственная премия республики за заслуги в развитии народного творчества в номинации «Народный коллектив любительского художественного творчества» присуждена народному фольклорному ансамблю «Черёмушки» управления культуры администрации муниципального образования «Джидинский район», руководитель заслуженный работник культуры РБ Юрий Федосеев.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» за высокие достижения в сохранении и развитии народного творчества и традиционной культуры народов России присвоено лауреату госпремии РБ, народному забайкальскому казачьему ансамблю «Станица», руководитель заслуженный работник культуры Республики Бурятия Георгий Григорьев.
Государственная премия РБ для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств Республики Бурятия присуждена:
- Екатерине З., ученице 8 класса детской школы искусств № 3 им. Сергея Семыкина г. Улан-Удэ, специальность – ударные инструменты;
- Радославе Г., ученице 7 класса детской школы искусств № 6 г. Улан-Удэ, специальность – фортепиано;
- Софье Б., ученице 8 класса детской школы искусств №13 им. Сергея Манжигеева г. Улан-Удэ, специальность – аккордеон;
- Номине Б., ученице 4 класса детской художественной школы им. Романа Мэрдыгеева, специальность – изобразительное искусство.
Государственная премия Бурятии за заслуги в развитии народного творчества в номинации «Физическое лицо» присуждена мастеру по художественной обработке мягкого материала «Аппликативная танка» Эржэн Буиновой.
Государственная премия РБ в области театрального искусства за вклад в развитие профессионального театрального искусства республики присуждена Ларисе Егоровой, заслуженной артистке Бурятской АССР, народной артистке Бурятской АССР, заслуженной артистке РФ, народной артистке Российской Федерации.
Звание «Заслуженная артистка Республики Бурятия» присвоено Дариме Цырендондоповой. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.
В Улан-Удэ на Сагаалган раздали звания и госпремии
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