16 декабря

15 декабря

Популярное

Было – стало: Лицей имени Аюшеева

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ветхую двухэтажку снесли, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок

Новый корпус музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева на улице Комсомольской 28-а открылся в августе 2021 года.

Ветхую двухэтажку снесли, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок площадью в 4 раза больше прежнего. Здесь расположились художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии.

Справка:

Дандар Дампилович Аюшеев (1910-1971) — один из основателей бурятской композиторской школы. Родился в улусе Нуган Тункинского аймака. В пять лет его отдали в дацан, где он научился играть на хуре. В 1932 году поступил в Верхнеудинский техникум искусств. Руководил хорами в полках Бурятской кавалерийской бригады. В 1938 году поступил на композиторский факультет Свердловской консерватории.

Возглавлял Союз композиторов Бурятии, республиканское отделение Всероссийского хорового общества. Преподавал в музыкальном училище. Автор более ста произведений, в числе которых оперы, балет, оратории и кантаты, симфонические и камерные пьесы, музыка к спектаклям и кинофильму, хоры, романсы, обработки народных песен.



Другие публикации проекта «Было – стало» можно увидеть в нашем спецразделе
БылоСтало хронограф Улан-Удэ музыкально-гуманитарный лицей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Было – стало: Лицей имени Аюшеева
Было – стало: Лицей имени Аюшеева
Общество, 16.12.2023
Ветхую двухэтажку снесли, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок
В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
Общество, 16.12.2023
Злоумышленники ввели их в заблуждение, испортив дорожный знак
В Бурятии температура опускалась до -54
В Бурятии температура опускалась до -54
Общество, 16.12.2023
В районе при этом отмечают, что морозы ослабевают
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
Общество, 16.12.2023
Юные фигуристы посоревнуются в одиночном катании
До -36 похолодает в Бурятии
До -36 похолодает в Бурятии
Общество, 16.12.2023
В республике сохранятся сильные морозы
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
Общество, 15.12.2023
Также состоится первенство региона
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе
Общество, 15.12.2023
Соревнования состоятся на следующей неделе
В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»
В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»
Общество, 15.12.2023
«Волшебником» для воспитанников детского дома-интерната может стать каждый желающий
В районе Бурятии благоустраивают дворы
В районе Бурятии благоустраивают дворы
Общество, 15.12.2023
Одним из них стал двор в селе Ильинка
В Бурятии опровергли слухи об обрушении потолка в школе искусств
В Бурятии опровергли слухи об обрушении потолка в школе искусств
Общество, 15.12.2023
Местные жители решили, что находиться в ДШИ теперь небезопасно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^