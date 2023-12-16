Было – стало: Лицей имени Аюшеева

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Новый корпус музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева на улице Комсомольской 28-а открылся в августе 2021 года.Ветхую двухэтажку снесли, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок площадью в 4 раза больше прежнего. Здесь расположились художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии.Дандар Дампилович Аюшеев (1910-1971) — один из основателей бурятской композиторской школы. Родился в улусе Нуган Тункинского аймака. В пять лет его отдали в дацан, где он научился играть на хуре. В 1932 году поступил в Верхнеудинский техникум искусств. Руководил хорами в полках Бурятской кавалерийской бригады. В 1938 году поступил на композиторский факультет Свердловской консерватории.Возглавлял Союз композиторов Бурятии, республиканское отделение Всероссийского хорового общества. Преподавал в музыкальном училище. Автор более ста произведений, в числе которых оперы, балет, оратории и кантаты, симфонические и камерные пьесы, музыка к спектаклям и кинофильму, хоры, романсы, обработки народных песен.