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Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию

Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Бизнес,  Фото:pixabay.com

Рейсы разрешены из Якутска, Красноярска и Читы

Авиакомпании «ИрАэро», «КрасАвиа» и «Якутия» получили допуски к полётам в Улан-Батор. Приказ об этом подписан Росавиацией 8 ноября.

Два раза в неделю в столицу Монголии сможет летать авиакомпания «Якутия» из Якутска, а «КрасАвиа» с такой же частотой из Красноярска. «ИрАэро» получила допуск на выполнение рейсов из Читы семь раз в неделю.

В документации на сайте Росавиации говорится, что «КрасАвиа» на свой маршрут уже имела временный допуск. Последний раз его продляли в начале августа.

Генеральный директор авиакомпании «Якутия» Андрей Виокуров в конце октября, напоминает SakhaLife.ru, сообщил в эфире ГТРК «Саха»: с февраля 2024 года его авиакомпания планирует выполнять регулярные международные рейсы Якутск - Улан-Батор.

В начале августа авиационные власти России и Монголии договорились о снятии ряда ограничений на воздушное сообщение между странами, а также утвердили транзитные маршруты через Монголию в отдельные города Европы, Китая и Южной Кореи.

«Выданные сейчас разрешения на выполнение международных рейсов - результат проведённой летом работы, - считает SakhaLife.ru. - Хотя само по себе это вовсе не означает мгновенный или даже скорый запуск пассажирских перевозок по определённому направлению - просто подтверждает право на них той или иной авиакомпании».

«Байкал-Daily» сообщал, что с 19 сентября монгольская авиакомпания Hunnu Air прекратила полёты по маршруту Улан-Батор – Улан-Удэ и обратно из-за низкой загрузки бортов. Впрочем, Hunnu Air собирается летать из столицы Бурятии на китайский курортный остров Хайнань.
авиация Монголия Улан-Батор

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